男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

▲夫妻因為試圖和未成年者發生性關係被捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州26歲男子康尼(Benjamin Coney)試圖安排25歲妻子艾蜜莉(Emily Brinley)和未成年少女發生關係，還不惜開車，長途跋涉近200英里旅程，只為了去見這名少女，被當局指控犯下重罪逮捕。

在阿肯色州當地美式足球小聯盟擔任教練的康尼，與25歲妻子艾蜜莉，4日被控在網路上騷擾孩童與謀劃性侵罪。根據起訴書內容，這對夫透過加密的網路軟體結識一名少女，雙方約好一個地點發生性關係，該地點距離這對夫妻的家約188英里。

等到康尼和妻子好不容易抵達會面地點時，他們期待會見到少女，見到的卻是在網路上假裝成少女的臥底警察，警察還在2人車上發現性玩具、潤滑劑等助興工具。

Youth football coach and wife arrested in sting after allegedly describing a young child as ‘the perfect age’ in encrypted chats and graphic phone calls

Benjamin Coney, Emily Brinley charged in child sex sting https://t.co/XRtY4nW6xP — Bug,Stev (@BugdenSteven) December 5, 2023

根據雙方通聯紀錄，康尼告訴臥底警察，他有一些很變態、噁心的禁忌念頭，再加上因為妻子比較喜歡「年輕的」，所以2人上網尋找未成年少女 。然而2人被捕後，艾蜜莉卻駁斥丈夫說法，強調她對未成年者完全沒有興趣，只是想當個「好妻子」讓丈夫開心，還控丈夫曾說，希望她能生下女兒，這樣以後才可以和女兒發生關係。

事情曝光後，康尼立即遭足球隊開除教練職務，並已在官網上刪除他的相關資料。這對夫妻目前被關押在本頓郡(Benton)監獄，保釋金定為美元20萬元（約台幣630萬元），案件預計於1月8日開庭。