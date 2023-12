男安排25歲妻和未成年女上床　簡訊爆變態癖好「她喜歡年輕的」

▲夫妻因為試圖和未成年者發生性關係被捕。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國阿肯色州26歲男子康尼(Benjamin Coney)試圖安排25歲妻子艾蜜莉(Emily Brinley)和未成年少女發生關係,還不惜開車,長途跋涉近200英里旅程,只為了去見這名少女,被當局指控犯下重罪逮捕。

在阿肯色州當地美式足球小聯盟擔任教練的康尼,與25歲妻子艾蜜莉,4日被控在網路上騷擾孩童與謀劃性侵罪。根據起訴書內容,這對夫透過加密的網路軟體結識一名少女,雙方約好一個地點發生性關係,該地點距離這對夫妻的家約188英里。

等到康尼和妻子好不容易抵達會面地點時,他們期待會見到少女,見到的卻是在網路上假裝成少女的臥底警察,警察還在2人車上發現性玩具、潤滑劑等助興工具。

Youth football coach and wife arrested in sting after allegedly describing a young child as ‘the perfect age’ in encrypted chats and graphic phone calls

Benjamin Coney, Emily Brinley charged in child sex sting https://t.co/XRtY4nW6xP