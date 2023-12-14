　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園球棒隊「狂砸賓士」飛車追逐！他被留原地　網笑噴：真沒武德

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市桃園區大興西路與經國路口14日上午發生一起事件！一名詹姓與王姓男子撂人談判，不料，才剛見面雙方就爆發衝突，王男氣憤開車追趕詹男，一群人更在路口直接下車，持球棒怒砸詹男的賓士，詹男則趁綠燈亮起時猛踩油門落跑，王男一行人見狀也開車追上，但一名同夥被丟在原地。網友見這幕噴笑，「等等我～我還沒上車啊～」。

▲桃園棒球隊。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書，下同）

▲桃園市桃園區大興西路與經國路口14日上午發生砸車事件。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書，下同）

根據警方調查，詹姓與王姓男子因有債務糾紛，雙方約定於14日上午8時到桃園區一處談判，但才剛碰面就發生口角，詹男朝王男等人猛噴預藏的辣椒水之後，便與2名友人駕車逃離。

王男不甘受辱，與3名友人開車追趕，終於在大興西路與經國路追上詹男的車，一行人趁停等紅燈時，下車抄出球棒，怒砸詹男的賓士。而詹男則是一見紅燈轉綠，便猛踩油門趁隙脫逃。

這段過程全被網友拍下，透過畫面可發現，一台黑色賓士遭多人持球棒狂砸，下秒賓士努力從車陣中鑽出，一個大迴轉便逃離現場，而持球棒的一方則是上前追趕，但其中一名同伴疑似找不到方向沒上到車，一度被留在原地，聽到喇叭聲後才匆忙上車。

▲桃園棒球隊。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書，下同）

這段影片被PO上網後，網友見王男一方的同伴被落下，戲稱「等等我～我還沒上車啊～」、「不是啊，沒人要給他上車喔，他快嚇死了」、「笑死，差點被放鴿子」、「幹嘛丟下我，真沒武德」、「GTA真實版」、「超派」。

桃園警分局獲報後，隨即出動快打部隊到場處理，但趕抵現場時，雙方早已鳥獸散，警方最後根據監視器畫面以車追人，逮獲詹男、王男等共7人到案，訊後依聚眾鬥毆、毀損、傷害與組織犯罪等罪嫌將人移送桃園地檢署偵辦。

這起事件波及3台轎車，3名駕駛手足無措，只好停在原地，靜待警方前來處理。警方指出，遭波及的3輛車，事後車主均表示已向保險公司報出險事故，沒有要對詹男提毀損告訴，此外，詹男賓士車被砸部分，則對王男等人提起毀損告訴，目前正由警方受理中。

ET快訊
桃園追車「狂砸賓士」！他被留原地　網笑噴：還沒上車啊
6大學「確定退場」！　近6萬名學生走光
快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」
相驗結果曝！孝子捅死臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告
快訊／陸軍裝甲564旅起火！　營區庫房燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

彰化驚悚隨機砍人案...目擊者嚇到想收驚　兇嫌曾大鬧急診室

快訊／陸軍裝甲564旅起火！天山營區庫房燃燒...警消9車17人馳援

相驗結果曝！「孝子」捅死中風臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了

刺青哥跳科目三闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵

桃園球棒隊「狂砸賓士」飛車追逐！他被留原地　網笑噴：真沒武德

疑陸介選！基隆里長帶33人團赴山東玩6天　涉犯反滲透法遭羈押

單親爸撫養重度障礙幼女　禍不單行！低收又車禍3個月沒收入

日籍男外遇台灣按摩妹！7年上床150次還傳私處照　正宮跨海提告

台中警環監深夜聯手攔查爆音車　2hrs進帳3萬8千元

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

彰化驚悚隨機砍人案...目擊者嚇到想收驚　兇嫌曾大鬧急診室

快訊／陸軍裝甲564旅起火！天山營區庫房燃燒...警消9車17人馳援

相驗結果曝！「孝子」捅死中風臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了

刺青哥跳科目三闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵

桃園球棒隊「狂砸賓士」飛車追逐！他被留原地　網笑噴：真沒武德

疑陸介選！基隆里長帶33人團赴山東玩6天　涉犯反滲透法遭羈押

單親爸撫養重度障礙幼女　禍不單行！低收又車禍3個月沒收入

日籍男外遇台灣按摩妹！7年上床150次還傳私處照　正宮跨海提告

台中警環監深夜聯手攔查爆音車　2hrs進帳3萬8千元

喵2個月膨脹成仙氣神獸！　「身體跟人一樣寬」對比照曝光

潘君侖來不及阿公最後一面　回部落「突見1幕」：阿公在跟我說再見

朴敘俊「寄生防彈V家2個月」！韓劇男神親做蛋糕　7年感情是他主動

台南3間新開飯店懶人包！頂樓觀景台看夕照　走路就到國華街開吃

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

裕隆假球風爆後正式亮相　補進名將之子東方譯慷、楊承翰

他見「超商微波爐」想買回家　網一查價格驚呼：沒用20年回不了本

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

快訊／彰化三民公園隨機砍人！男砍3女後自殘

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

全台第一人！高雄男跳《科目三》變「骨折三」

北投「公車內驚見男屍」！死者身分曝光

即／北投「1男子陳屍公車內」！　民眾聞異味報警

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

更多熱門

相關新聞

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

桃園一名國小女師2020年間涉嫌9度性侵班上小學六年級的男童，還因此懷孕產下一子，全案曝光後男童家長氣炸提告。桃園地院一審依妨害性自主等罪重判女師17年6月；女師不服，壓線於7日提出上訴，全案將進入二審程序。據悉，目前遭性侵的男童並未提出「認養」程序，該名孩子父親仍是空白，目前由女師家人照料，家防中心訪視後判斷狀況良好，暫無不妥適之處。

16歲女兒有親密男友　媽氣炸撂人打爆他屁股

16歲女兒有親密男友　媽氣炸撂人打爆他屁股

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

失聯移工被盤查拔腿跑　正義哥熱心姐助警追捕

失聯移工被盤查拔腿跑　正義哥熱心姐助警追捕

盤點全台最美聖誕打卡點！

盤點全台最美聖誕打卡點！

關鍵字：

大興西路桃園經國路口

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面