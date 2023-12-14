桃園球棒隊「狂砸賓士」飛車追逐！他被留原地　網笑噴：真沒武德

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市桃園區大興西路與經國路口14日上午發生一起事件！一名詹姓與王姓男子撂人談判，不料，才剛見面雙方就爆發衝突，王男氣憤開車追趕詹男，一群人更在路口直接下車，持球棒怒砸詹男的賓士，詹男則趁綠燈亮起時猛踩油門落跑，王男一行人見狀也開車追上，但一名同夥被丟在原地。網友見這幕噴笑，「等等我～我還沒上車啊～」。

▲桃園市桃園區大興西路與經國路口14日上午發生砸車事件。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書，下同）

根據警方調查，詹姓與王姓男子因有債務糾紛，雙方約定於14日上午8時到桃園區一處談判，但才剛碰面就發生口角，詹男朝王男等人猛噴預藏的辣椒水之後，便與2名友人駕車逃離。

王男不甘受辱，與3名友人開車追趕，終於在大興西路與經國路追上詹男的車，一行人趁停等紅燈時，下車抄出球棒，怒砸詹男的賓士。而詹男則是一見紅燈轉綠，便猛踩油門趁隙脫逃。

這段過程全被網友拍下，透過畫面可發現，一台黑色賓士遭多人持球棒狂砸，下秒賓士努力從車陣中鑽出，一個大迴轉便逃離現場，而持球棒的一方則是上前追趕，但其中一名同伴疑似找不到方向沒上到車，一度被留在原地，聽到喇叭聲後才匆忙上車。

這段影片被PO上網後，網友見王男一方的同伴被落下，戲稱「等等我～我還沒上車啊～」、「不是啊，沒人要給他上車喔，他快嚇死了」、「笑死，差點被放鴿子」、「幹嘛丟下我，真沒武德」、「GTA真實版」、「超派」。

桃園警分局獲報後，隨即出動快打部隊到場處理，但趕抵現場時，雙方早已鳥獸散，警方最後根據監視器畫面以車追人，逮獲詹男、王男等共7人到案，訊後依聚眾鬥毆、毀損、傷害與組織犯罪等罪嫌將人移送桃園地檢署偵辦。

這起事件波及3台轎車，3名駕駛手足無措，只好停在原地，靜待警方前來處理。警方指出，遭波及的3輛車，事後車主均表示已向保險公司報出險事故，沒有要對詹男提毀損告訴，此外，詹男賓士車被砸部分，則對王男等人提起毀損告訴，目前正由警方受理中。