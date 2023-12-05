18歲女被搭訕男灌醉「醒來初夜沒了」！惡狼逞慾喊：她有同意

▲18歲的小花被江男搭訕，隔天還一起喝酒，沒想到因此慘遭奪走初夜。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名江姓男子日前偶然結識了剛滿18歲的少女小花，沒想到隔2天竟將小花灌醉，接著奪走了對方的初夜，還說出「第一次發生性關係應該跟有經驗的人比較好」等話語，嚇得小花報警提告。台北地院審理後，依照強制性交罪，判江男5年有期徒刑。

根據判決書內容，江男2022年6月某天的凌晨透過搭訕的方式，結識了剛滿18歲的小花、小花的男性友人A男，雙方隔天相約到某水煙館喝酒聊天，結束以後又跑去購買大量酒精飲料，在圓山廣場飲酒。

3人一路喝到了再隔一天的凌晨4點，當時小花、A男都因為酒醉而嘔吐，江男於是提議到他的租屋處休息。回到租屋處以後，江男把2人的衣物脫掉，分別換上自己的乾淨衣物，並將A男丟在廁所、把小花帶回床上。

沒想到，他看見小花喝醉意識不清，竟認為有機可乘，於是不顧小花過程中不斷大喊「我不要」、踢腿抗拒，伸出狼爪性侵逞慾。

小花清醒後驗傷提告，江男則表示，當時是因為得知小花未經人事，於是開口告知「第一次發生性關係應該跟有經驗的人比較好」，取得了對方的同意以後，由他來幫忙「破處」，並非小花所描述的性侵。

不過，台北地院法官審理後認為，小花與江男才認識2天，2人沒有任何恩怨，沒有道理隨意誣賴，且求證的過程中小花情緒不穩，甚至還一度中斷休庭，與一般性侵案件受害人回憶時的負面情緒反應相符，因此不採信江男的說法，最後依照強制性交罪，判5年有期徒刑，全案仍可上訴。