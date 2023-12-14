「炸掉你家！」逼前女友復合　恐怖男持空氣槍、汽油彈堵她哥

▲李姓男子今年7月間為讓女友復合，先以自製汽油彈再以空氣槍威嚇女友哥哥打電話給女友，揚言「用汽油彈炸掉你家」恐嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍台南市的李姓男子不滿女友分手求去，今年7月間隻身北上桃園，在某加油站購得汽油注入玻璃瓶中，自製簡易汽油彈，再前往女友哥哥住處守候，趁其外出之際以自備空氣槍抵住，喝令打電話給女友「如果不回來，用槍把你哥斃掉，要用汽油彈炸掉你家」等語威嚇，要求女友復合；桃園地檢署複訊時，李男坦承犯行，檢方偵結依預備放火燒燬現供人使用住宅、恐嚇危害安全與強制罪嫌提起公訴。

檢警調查，53歲的李姓男子與李姓女子曾為男女朋友關係，因故分手後，李男鬱鬱寡歡想尋求復合遭拒，今年7月7日晚間由不知情友人駕車北上桃園，途中在某加油站購得汽油，並注入玻璃瓶中，放入易燃物質製作成簡易汽油彈，再前往李女哥哥位於桃園市某處住宅守候。

同日晚間11時許，見女友哥哥外出之際，以自備空氣槍抵住喝令對方打電話給李女，威嚇「你現在給我回來，不回來用槍打掉你哥，把你哥斃掉…要用汽油彈炸掉你家」，李女心生畏懼後報警提告，警方據報後趕抵現場拘捕李男到案，並查扣空氣槍、子彈與汽油彈等證物。

檢方複訊時，李男坦承犯行，警方提供現場照片、空氣槍、子彈與汽油彈等證物，但空氣槍經鑑定後並非爆裂物無殺傷力，僅屬於鞭炮之類，檢方偵結依預備放火燒燬現供人使用住宅、恐嚇危害安全與強制罪嫌將李男提起公訴。