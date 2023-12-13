鐵槌利剪擊殺少女！槍殺證人　台中雙桶屍案主謀逃死定讞

▲台中雙桶屍，主謀王閔正無期徒刑定讞。（圖／台中地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

台中市「雙桶屍案」，主謀王閔正夥同另名主謀徐德益，以鐵鎚、利剪，擊殺時為王閔正女友的蔡姓少女；另外也在詐欺案件開庭時，認為黃姓證人恐對自己不利，綁走證人注射毒品槍殺，兩具屍體均遭裝桶棄屍。王男一二審均獲判無期徒刑，案經上訴，最高法院13日駁回上訴，王男確定逃過死刑。

本案源於2020年底，王男（現年27歲）某次醉酒與朋友說出，自己3年前的蔡姓女友（當時16歲）已經被殺害裝桶；另外也有一名黃姓男子，也在2019年遭殺害裝桶。警方隨即帶回王男偵訊，王男全盤托出，檢警隨即逮捕主謀徐德益等人，並起出2個裝有屍體的藍色水桶。

檢警調查，王男與少女交往時，2人均在徐德益手下工作，徐男經常指揮王男進行不法，因此少女會阻擋王男，讓徐男與其陳姓女友不滿，彼此產生嫌隙。2017年5月間，王男打算與少女分手，徐男就藉機發揮。一夥人先依同飲酒，徐男突然假裝起乩，指責少女不是，少女最後因不勝酒力，上二樓休息。眾人帶著鐵槌、利剪等武器，由王男敲開房門後，王、徐二人掐住少女脖子，陳女持鐵鎚敲擊少女頭部，之後改由王男接手敲擊少女；少女昏迷，徐男這時取出利剪，刺入少女心臟多刀，最後更持菜刀割少女頸部。少女死亡後，眾人將少女裝入桶內棄屍。

▲雙桶屍案犯案過程兇殘。此為示意圖。（圖／pixabay）

2019年間徐男遭人指控詐欺取財，法院開庭時徐男帶著王男等多人，前往法院，眾人原本議定要抓走提出告訴的何姓男子。結果居中介紹的黃姓證人突然出現，徐男遂改變目標，指揮眾人綁走黃男後，將黃男注射毒品，最後槍殺黃男，一樣也裝桶棄屍。2人的家屬均通報失蹤人口，最後因王男醉酒，全案得以偵破。檢警依照殺人等多項罪名，對徐、王等多人提起公訴。

徐德益等人涉案部分另案審結，至於王閔正涉案部分，一二審均判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，王男確定逃過死刑。