20萬戶社宅2024年底達標　陳建仁喊新目標：2032年達100萬戶

▲行政院長陳建仁。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁14日於院會聽取內政部「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」報告後表示，政府自2017年推動社宅政策，在各部會與地方政府共同努力下，將於2024年底順利達成20萬戶社宅目標；下階段將以2032年達100萬戶社宅為目標，並以生活圈方式統籌規劃。

內政部長林右昌表示，台灣社會住宅的發展，在106到109年以地方主辦階段，但109年起地方興建速度減緩，後由中央內政部及國家住宅及都市更新中心來接手加速社會住宅的興建。截至112年11月底，全國直接興建的社宅戶數達91,189戶，其中中央興辦46,732戶（51%），地方興辦44,457戶（49%）。

林右昌說，在短短3年內，中央興辦社會住宅的總數已超越地方，並遍及全臺20縣市（含澎湖），完成「社宅環島」里程碑；此外，中央也將在連江與金門開辦，照顧當地及移居民眾就業與居住需求。

陳建仁說，為達成蔡英文總統8年20萬戶社宅政策目標，內政部不斷精進相關作為，2021年起更啟動「中央主導，地方配合」模式，加速社宅的成長量，在各部會及地方政府共同努力下，2022年度完成環島直接興建社宅，2024年將遍及全國，預期可順利於2024年底達成20萬戶社宅目標，相關政策推動成果值得肯定。

陳院長指出，下階段社宅以2032年達100萬戶為目標，將以生活圈方式設定，請內政部積極推動辦理，並請各部會持續盤點且積極提供土地供內政部興辦社宅；另請內政部積極盤點相關法令，於整體開發地區納入「社會福利設施用地」或「社宅專用區」。

為拓展社宅用地的多元取得管道，陳建仁也說，未來各縣市進行整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3-5%供社宅使用，並且專案讓售給中央政府興辦社宅。

此外，都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）的「容積獎勵」及「增額容積」項目，也須優先納入提供社宅，使城市開發之際，就能預先納入居住規劃，以因應未來周邊整體發展及居住需求，如期達成下階段社宅政策目標。