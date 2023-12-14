侯友宜推購屋全額貸　行政院：政策須周全考慮非亂開支票

▲行政院發言人林子倫主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜8日公布「青年侯康貸，購屋免頭款」政見，主張青年購屋最高可1500萬全額貸、還有利率補貼優惠等，引發各界討論。對此，行政院回應，房屋購買對青年族群來說可能是一輩子最大的支出，相關政策必須做周全考慮而非亂開支票，「若因購屋產生生活中不可承受之重，恐將適得其反讓青年背負更大的壓力與風險」。

行政院發言人林子倫說，對於各總統參選人陣營提出的各項政策，行政院尊重。關於侯市長提出的購屋貸款議題，社會上跟網路上多有討論，房屋購買對青年族群來說茲事體大，可能是一輩子最大的支出，因此相關政策必須做周全考慮而非亂開支票。

林子倫強調，購屋後的還款能力也至關重要，必須讓青年族群住者有其屋外也能兼顧生活品質、做好良善財務規劃，若因購屋產生生活中不可承受之重，恐將適得其反讓青年背負更大的壓力與風險。

「也要再次重申，侯市長及其陣營對於現行青安貸款有許多不實的理解與批評，財政部在上週已對外澄清說明。」林子倫說，事實上，青安貸款上路以來，申請情況相當踴躍，以數據來說，今年8月至11月底累計協助1萬8893戶無自有住宅的家庭購屋，較去年同期成長214.6%，顯著提升政府健全房市的效益。

林子倫強調，政府也正持續辦理社會住宅及房屋補貼，盡力滿足購屋及租屋者的居住需求，持續落實居住正義，讓國人都能住得安心。