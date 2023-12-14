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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中捷綠線北延大坑、南延彰化　行政院：將儘速核定

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台中捷運綠線北延大坑、南延彰化進度卡關，台中市副市長王育敏日前表示，問題在行政院不核定。對此，行政院長陳建仁14日在院會中裁示，政院立場是附條件一次核定，請國發會儘速審查；南延彰化部分因涉及延宕20年的彰東擴大都市計畫，尚有2站未確定，盼預留站址，將先行核定台中綠線可行性報告。

行政院發言人林子倫轉述，院長陳建仁在院會中針對台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案提示，本案為台中市政府主辦，交通部在112年7月25日將修正報告書送給國發會審議，北延大坑案2站，南延彰化部分在台中市有2站、彰化縣部份3站，終點在台鐵金馬站，且與彰化市區的鐵路高架化連結。

陳建仁說，本案全長9.08公里，總經費356億，完成以後，可以讓台中綠線擴大服務範圍到大坑、烏日與彰化。陳建仁表示，行政院支持台中捷運綠線北延大坑、南延彰化，行政院立場是附條件一次核定，請國發會儘速完成審查程序，行政院將儘速核定可行性報告。

陳建仁指示，南延彰化部分，涉及延宕20年的彰東擴大都市計畫，跨越烏溪後，除金馬站外還有2站未確定，請預留站址，確定彰東都市計畫範圍與人口運量後，先行核定台中綠線可行性報告。

陳建仁指出，本案在綜合規劃核定前，必須同步完成彰東擴大都市計畫的核定，完成2站的周邊規畫，並且確定財務計畫、自償率及經費分擔比例後，才能有利後續捷運工程推動。

「行政院立場就是支持台中、支持彰化。」陳建仁表示，希望以捷運連結台中、彰化的生活圈，希望中央地方可以通力合作，讓台中綠北延大坑、南延彰化能早日定案動工。

林子倫轉述，今天出席院會的台中市副市長王育敏也回應，謝謝陳院長在院會正式裁示，也感謝交通部王部長親自到場，她代表市民表達感謝。同時也感謝台中彰化的民代協助爭取，包括立法院副院長蔡其昌與立委莊競程、何欣純、林靜儀、張廖萬堅，以及彰化的立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶，一起讓重大交通建設定案，造福中部地區民眾。

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