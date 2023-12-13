駁最低工資打假球　陳建仁：CPI一定是要列入參採的參數

▲陳建仁13日出席2023行政院科技顧問會議開幕典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

《最低工資法》12日三讀通過，明定勞工與雇主雙方議定的工資，不得低於最低工資；條文也將消費者物價指數（CPI）年增率納入審議最低工資應參採指標。針對外界仍質疑打假球，行政院長陳建仁13日受訪時反駁，總統蔡英文上任以來，政府連續8年調漲最低工資、累計調幅37%，未來在最低工資審議機制中，CPI一定是要列入參採的參數當中，喊話各界攜手讓基本工資的調升更透明合理。

陳建仁說，行政院感謝立法院各位委員對於「最低工資法」的支持，在昨天能夠三讀通過，對於勞工朋友的權益能夠有更好的保障。蔡總統上任以來，連續8年都調漲最低工資，所以從每個月20008元調整到27470元、調漲37%，「有這樣的一個經驗，我們也把立法作為一個很重要的目標來推動」。

陳建仁指出，在最低工資審議的機制當中，這個法案是會有定期檢討最低工資，並且把最低工資所要參採的這些參數都一一入法。陳也說明，實際上CPI是列入「應」採取的參數，並不是「得」，這是有錯誤的提問，所以大家要放心，CPI一定是要列入參採的參數當中。

陳建仁說，希望各界都能跟政府一起努力，來對基本工資的調漲，讓它能夠未來更透明、更公開、更合理，也來好好保障基層勞工以及所有年輕朋友的基本薪資，讓他們得到更好的保障。

陳建仁也呼籲企業界還有勞工、政府以及專家學者，大家一起來努力，讓勞工生活得更美滿。