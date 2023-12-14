為提升住宅政策效益　內政部：直轄市留設5%轉售中央政府蓋社宅

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

內政部14日表示，受政府多元居住政策推動影響，包括社會住宅直接興建、包租代管、300億租金補貼、以及165億中產以下房貸支持等一系列措施，國內租房者和購房者皆受到政府的關懷。為進一步提升住宅政策效益，內政部也制定了114年至121年的新目標，計畫擴大土地盤點、精進各項相關措施，要求未來整體開發區在進行區段徵收及市地重劃時，在直轄市應留設5%、其他縣市則應留設3%的土地用於社會住宅，並專案轉售給中央政府興辦社宅。

內政部指出，都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）中的「容積獎勵」及「增額容積」項目，也將被優先考慮納入社會住宅計畫，以實現興建25萬戶社會住宅的目標。同時，將繼續推動25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，以滿足不同族群的居住需求和權益。

對於台灣社會住宅發展的進程，內政部表示，自106年至109年主要由地方政府主導，但109年後地方建設速度減緩，隨後由中央內政部及國家住宅及都市更新中心接手，截至112年11月底，全國直接興建的社宅戶數已達9萬1189戶，其中中央興辦4萬6732戶（51%），地方興辦4萬4457戶（49%）。中央興辦社會住宅數量在短短3年內已超越地方，並覆蓋全台20縣市（含澎湖），實現「社宅環島」的里程碑；未來，中央也將在連江與金門展開相關計畫，以照顧當地及移居居民的就業與居住需求。

內政部說，為使社會住宅更貼近實際需求，未來直接興建社會住宅將考慮人口、產業發展、通勤情況等因素，持續擴大盤點各部會擁有的國公有土地，並運用低度利用、老舊機關廳舍，合作興建社宅及利用退場學校校地等方式，充實社會住宅建設儲備土地，以最有效益地利用下階段的國家資源。

另為擴展社會住宅土地的取得管道，內政部說明，未來在各縣市進行整體開發區域區段徵收及市地重劃時，必須保留3至5%的土地供社會住宅使用，同時專案轉售給中央政府興辦社宅。同時，都市更新及TOD中的「容積獎勵」及「增額容積」項目也需優先考慮提供社會住宅，以在城市發展的同時預先納入居住規劃，以因應未來周邊整體發展及居住需求。

針對包租代管計畫，內政部表示，透過公私協力，目前已成功媒合約每季約7千戶，累計媒合數達8.9萬戶，有效契約數達6.5萬戶。計畫內容也在不斷精進，包括主動協助房客接軌300億租金補貼專案，以及提供長者換居服務，進一步擴大居住協助對象，同時促進租賃產業的發展。未來，內政部將根據社會變遷及民眾需求，滾動式調整相關措施，預計明年可達8萬戶的目標。

此外，內政部長林右昌也指出，加上300億租金補貼2.0申請期限延長至明年底，目前已受理申請件數已逾53萬件，核定達32萬件，明年的計畫戶數50萬戶必定達標。此外，根據疫後特別條例辦理的「中產以下自用住宅房貸款戶支持專案」，自今年6月開放申請，累計迄今已有超過74萬戶提交申請，其中已有46萬餘戶獲得3萬元支持金的協助。透過上述多元住宅政策方案的實施，包括社會住宅的直接興建、包租代管、300億租金補貼以及中產房貸支持專案等，政府已經取得了實質的成果，惠及家戶數量已超過百萬。

林右昌強調，住宅法修正案於去年12月6日公布，其中明確規定公益出租人的租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅及地價稅查核的依據，同時也強化了對育兒家庭的支持。儘管台灣在正視民眾居住問題及推動社會住宅等政策方面起步較晚，但政府透過一系列實質政策及法令修正等舉措，積極提出解決國內居住問題的有效方案。他進一步強調，多元的住宅政策是為了滿足各族群的居住需求和權益，並將持續不斷調整相關措施，以因應社會變遷和民眾需求。