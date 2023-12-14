快訊／選前之夜藍綠新北拚場！　賴清德1／11上凱道、1／12板橋造勢

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數30天，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安今（14）表示，1月12日選前之夜造勢，將會在新北市板橋第二運動場舉行，該場地最多可以容納近5萬人。值得注意的是，國民黨總統候選人侯友宜選前之夜也將在板橋第一運動場登場，藍綠將會近距離拚場比人氣。

潘孟安今天下午與媒體茶敘時談及，賴清德陣營已規劃12月21日至12月24日「唱土地的歌，拼我們的夢」活動，預計從宜蘭出發，順時鐘環台一圈，最後回到台北市，屆時將會在個縣市排出「美德win台灣，台灣win得美」、「選對的人，走對的路」等字樣，同時闡述政策願景。

此外，對於媒體關注選前之夜規劃，潘孟安說明，因為沒有申請到1月12日晚上凱道路權，因此，將在1月11日晚上在凱道舉辦造勢活動，1月12日當晚則是在板橋第二運動場舉辦「選前之夜」造勢，還是要尊重制度，沒有場地就沒辦法辦活動。

由於當天晚上，侯友宜將會在板橋第一運動場舉辦造勢活動，藍綠將近距離比拚人氣，潘孟安說，這很正常，選前之夜就是各自動員、各自發揮、各自造勢，要把它當成民主的嘉年華會，作為人民最後的檢驗。