夏立言選前1個月再訪陸　潘孟安：像在做季度報告

▲賴清德競選總幹事潘孟安。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選倒數1個月，外媒《路透》報導，國民黨副主席夏立言目前正在中國訪問，國民黨證實，此行是要與當地的台商社區會面。對此，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安今（14）批評，夏平均4個月去一次中國，好像在做季度報告，到底見了誰、做了什麼事，國民黨應該說清楚。

潘孟安今天下午與媒體茶敘時批評，剛剛聽到很驚訝，印象中這是夏立言今年第四次還第五次到中國，好像在做季度報告，平均4個月去一次，好像上市櫃公司一樣，現在距離總統選舉只剩1個月，在這麼敏感的時刻還要跑去中國，到底是去見了誰、做了什麼事？國民黨應該說清楚。

潘孟安表示，美國《華盛頓郵報》才剛報導，有800多個社群上的假帳號在刻意操弄台灣的選舉，美國總統拜登也提醒中國不要介入台灣選舉，夏立言此時赴中令人不解，而且啟人疑竇，到底有什麼不可告人的內容？不要在選舉的時候說「我是新台灣人」，選後就什麼人都不認了。

潘孟安酸說，民眾黨總統候選人柯文哲批評國民黨副總統候選人趙少康「急統」，也是剛好而已，不過，他們彼此怎麼樣批來批去，他沒有意見，基本上，這都是他們的作為，賴營並不認同，因為應該站在台灣主體性，跟兩岸和平相處，要自己決定自己的未來，而不是由對岸決定台灣的未來，而國民黨總統候選人侯友宜選擇「急統藍」趙少康當副手，顯示再也沒有「本土藍」。