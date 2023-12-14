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藍控蕭美琴密會戰爭白手套　賴清德競總批抹黑：一般聚會

▲▼姚立明、戴瑋姍召開「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德競總發言人戴瑋姍。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨中央黨部今（14日）指控蕭美琴密會「戰爭白手套」SOA創辦人Jim Hake，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍表示，國民黨口中的「密會」，不過就是一般聚會，再次證實國民黨真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情。

國民黨今天舉行「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會，指控蕭美琴密會「美國精神」（Spirits of America，SOA）創辦人Jim Hake，因該組織的操作模式是會提前進入戰爭高風險地區，介入當地政府國防政策，建立民兵並主張「台灣若干年內恐面臨中國大陸武力犯台危機」，國民黨高聲質疑「台灣現在沒有戰爭，為何要到台灣來發展？這符合我國國防部現在的行動綱領？」

戴瑋姍強調，國民黨口中的「密會」，不過就是一般聚會，對於國民黨近日接二連三的烏龍爆料，也再次證實真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情，也影響台美關係。他強調，國民黨這樣的烏龍爆料不會是最後一次，國民黨還會再抹黑一個月。

戴瑋姍表示，蕭美琴已多次對外強調，美國總統拜登多次發聲明提及維繫台海和平穩定的重要性，對國際社會安全與經濟繁榮不可或缺，全世界都在關注台海穩定，台灣人也愛好和平，戰爭永遠不會是選項，蔡英文總統派她去駐美時，特別交代要壯大台灣的實力，拚台灣的尊嚴。

戴瑋姍說明，美國非常信任蔡總統的穩健路線，也就是不挑釁、不冒進、不低頭的維持現狀，有了信任基礎，美方將繼續支持深化台美關係。賴清德也在蔡英文的「四個堅持」基礎之上推動「和平四大支柱行動方案」，繼續壯大台灣、與國際接軌，並持續守護台灣和平安全。

戴瑋姍指出，國民黨從抹黑蕭美琴的國籍問題、瞎稱總統辯論媒體名單專挑綠媒、栽贓總幹事潘孟安密會媒體，再到今天烏龍爆料蕭美琴密會等情事，在在證明國民黨不抹黑就不會選舉。對於國民黨一再抹黑，胡亂開砲的作法，實非成熟民主社會應有的作為，令人遺憾。

戴瑋姍再次強調，世界上很少有曾經擔任執政黨的國家，會不斷恐嚇民眾有戰爭，事實上是，當台灣人很自信地做出自己的選擇，台灣就往前進一步，過去這8年台灣的各項進展就是最好的證明。

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