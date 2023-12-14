快訊／國民黨證實夏立言率團訪陸　將見台辦高層傳言「非事實」

▲國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（14日）中午證實副主席夏立言13日率團到中國大陸參訪，將赴成都、南昌、中山、廈門及重慶，而夏此行是10月應台商邀請所規劃。國民黨也強調，夏立言將與台辦高層會面等傳言非事實，屬錯假訊息，民進黨利用假消息與媒體一條龍操作，試圖抹紅正常正當的赴陸交流。

路透社今（14日）報導，國民黨副主席夏立言目前正在中國大陸訪問，並引述匿名消息人士，指夏可能會與國台辦官員會面。國民黨中午發新聞稿證實，夏立言13日下午率團前往大陸參訪，將赴成都、南昌、中山、廈門及重慶等地，出席台協會週年慶典活動，或與當地台胞座談。

國民黨表示，夏立言此行是早於10月就接受台商邀請所規劃的行程，主要是延續過去幾次訪陸的成果和目標，透過參與活動關心台商台胞，聆聽大家意見，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力。

國民黨說，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平」的立場，以確保兩岸和平穩定、推動兩岸交流合作、保障台灣民眾利益、促進基層民生福祉為己任。在美國與北京當局高度緊張的關係之下，雙方領導人依舊需要維持溝通的管道，為的就是避免擴大衝突，台商台胞在大陸遇到的困難與問題也需要共同探究解決。

國民黨強調，外傳夏立言將與台辦高層會面等等，皆非屬實，屬於錯假訊息。民進黨政府多次聲稱要嚴防大陸假消息，結果卻是民進黨利用假消息與媒體一條龍操作，試圖抹紅正常正當的赴陸交流與服務台商台胞行程，最大的假消息來源原來就是民進黨。