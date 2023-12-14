國民黨最新宣傳影片曝光！　「侯康配」最強投捕展現團隊戰力

記者詹宜庭／台北報導

國民黨今日召開「TEAM專業 相信專業！總統及不分區團隊棒球概念CF發布」記者會，公布國民黨兩支最新的宣傳影片，由黨主席朱立倫擔任總教練，以棒球概念呈現年輕、明亮、簡單的風格，展現國民黨的團隊戰力，在選戰最後倒數的30天，以團結的氛圍向人民傳達為台灣人民的幸福而努力，奮力一搏的決心。

▲國民黨召開「TEAM專業 相信專業！總統及不分區團隊棒球概念CF發布」記者會。（圖／國民黨提供，下同）



國民黨發言人楊智伃表示，選戰進入倒數30天，國民黨提名總統副總統候選人「侯康配」民調穩定上升，內參民調已經出現黃金交叉，且政黨支持度一直都是三個主要政黨中最高，顯示國民黨提名的不分區名單，是史上最亮眼、最強的名單。她強調，國民黨將以這次不分區立委名單的專業，來爭取更多中間選民與年輕朋友的支持。

楊智伃指出，這支棒球影片由朱立倫主席擔任總教練，侯友宜是最佳投手，趙少康是最強捕手，不分區立委第一名的韓國瑜是最棒的游擊手，而不分區立委候選人柯志恩、蘇清泉、王育敏、謝龍介等則是最強的打擊手。希望用棒球的概念，呈現明確的分工，大家各司其職、分進合擊，並團結在一起，在最後的30天，展現團結的力量與戰力，一起為台灣人民的幸福而努力，奮力一搏，拚到最後。

動保新創代表李茂芊則分享當天拍攝的整體氛圍，她指出，拍攝當下很像是一支棒球隊的休息室，大家歡樂融融，又很有默契；她認為，棒球最迷人的地方不在於贏了多少分的計分板，而是在於大家的拚鬥精神，希望藉這次影片讓大家感受到國民的棒球魂。

李茂芊強調，他們的目標是希望讓大家相信台灣可以更好，也希望透過這次影片，讓大家感受到熱情；這次的影片分成六個組別，包括專業亮點組、選舉戰將組、醫療健康組、年輕戰力組、社會多元組以及最強女力組，分別拍攝了形象影片與照片，未來陸續也會以專業的分組來宣傳。