林楚茵：趙少康昔批房貸補貼政策買票　跨越時空打臉自己

▲民進黨今天上午舉行「黑賭毒、厚友誼」記者會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨（13）晚間出席政大青年講座，談及買房不一定要買雙北，引發討論。對此，民進黨發言人林楚茵今（14）在記者會批評，趙昔日批評房貸補貼政策是「政策買票」，現在跨越時空打臉自己，還是謊話和廢話。

昨天晚間有政大學生針對青年購屋政見提出詢問，指40歲以下首購「免頭期款」可貸1500萬，但有專家指稱，5年過後要繳5、6萬，對青年負擔大？趙少康回應，想想以前買都買不到房，現在既有政策推出來，就可以量力而為，不要買1500萬的，買1200、1000萬的不行嗎？也不一定要買雙北，其他地方可能不用到1500萬，就不需要付那麼高的價格。

林楚茵表示，趙少康是自己非常欣賞的媒體前輩，主持政論節目時常常會有非常鞭辟入裡的發言，例如趙少康昔日批評時任內政部長徐國勇拋出房貸只需1成自備款的主張，說是「政策買票」，結果現在為了選舉提出「侯康貸」，被發現自己跨越時空打臉了自己。

林楚茵說，趙少康在面對學生時是否有講出真心話呢？當大家對1500萬免頭期款的政見提出質疑，趙少康回應「不要買雙北就好」，這跟當年引發卡債風暴的邏輯不是一樣嗎？身為正副總統候選人，不該丟出政見再告訴大家「你不要用啊」，這不就是謊話、廢話？

林楚茵表示，當趙少康被過去的自己打臉，打得面目全非的時候，相信學生是看得非常清楚的，不要為了騙票，什麼話都說得出來，「阿斗（指國民黨總統候選人侯友宜）不能再搭配一個大說謊家」，這樣的人選上了，將是國家的災難。

民進黨發言人張志豪則說，趙少康不僅說謊，而且前後矛盾，過去是戰鬥藍，現在作為國民黨副總統候選人，說法也都是一變再變。他詢問，9月中共中宣部主導，邀約在台有影響力的藍營政媒人士赴陸，傳達中共希望主導的輿論走向，還有在每周一、周四，國內某電視台錄製衛視統戰節目，由該台工作人員協助，再上傳相關短影音到YouTube和抖音，過程都是由國台辦支援，請問趙少康怎麼說？