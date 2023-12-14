吳欣盈恐趕走年輕人支持？　柯文哲評「登台表現不錯」：別因出身貼標籤

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲近期支持度跌落「老三」，媒體人姚惠珍分析，真正原因出在民眾黨副總統候選人吳欣盈，只要吳不在台灣，年輕人就馬上跑回柯旁邊。面對吳欣盈13日返台，預計未來與柯分進合擊掃街，但有無可能趕走年輕人支持度？柯文哲認為，其實吳13日回來後第一次登台的表現不錯，別因為其出身貼標籤。

▲柯文哲赴金門東門市場掃街。（圖／民眾黨提供）

柯文哲14日赴金門東門市場掃街，針對吳欣盈回台後如何分進合擊，外界擔憂可能趕走年輕人支持？柯文哲說，「其實昨天晚上她第一次登台，我覺得她的表現很不錯啊！」所以吳欣盈的出身是一回事，後天努力才是要關注的事情，以及現在到底做什麼事情，「現在、未來做什麼，這才是我們關注的，不需要因為她的出身，就給她貼個標籤，我覺得這也不對」。

媒體追問，吳欣盈有沒有機會吸引到知識或經濟選民？柯文哲認為，吳欣盈過去做很多公益事業，且曾在美國、英國讀書，長期待在國外，甚至現在也嫁給外國老公，「我覺得這也不是壞事，第一點，對我來講，她是一個完全互補的作用，多元開放是我們的政治價值，我不希望整個黨都在鏡子裡面找人，所以我倒覺得她對我來講最大好處是互補。」