賴清德遭前親信爆「暗助議長賄選」　侯友宜嗆：站出來說清楚

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

民進黨總統候選人賴清德遭前親信王敏行爆料，時任台南市長時，曾暗助首屆議長賄選。國民黨總統候選人侯友宜也喊話賴清德「站出來說清楚」、「不說清楚，大家會放過你嗎？」

▲賴清德遭爆曾暗助賄選，侯友宜喊話要賴說清楚。（圖／記者陳宏瑞攝）

2024總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜一連兩天在高雄展開車隊掃街造勢活動，今(14日)上午來到旗山天后宮，侯友宜受訪時怒批，「很多事情，賴清德到底是真的不知道，還是假的不知道，還是都當作不知道？」

侯友宜舉例，不只議長賄選案，學甲爐渣案、光電弊案等諸多案件，賴清德到現在都不願意面對，賴清德要參選總統，結果在台南市長任內發生這麼多事，還有後面發生的事，賴清德都不說清楚，「你真的都沒聽到人民的聲音，如果不說清楚，難道就不會有事情嗎？大家會放過你嗎？賴清德，站出來說清楚！」

▲侯友宜今日於高雄展開宮廟拜票行程。（圖／記者陳宏瑞攝）

今日有媒體報導指出，民進黨總統候選人賴清德前親信王敏行具名爆料，控賴清德是「雙標政治人物」，賴清德於2010年時任台南市長時，他曾受賴之命，引薦要參選議長的賴美惠認識前議長黃郁文，由黃以每票100萬代價，拉攏5名藍營、無黨籍議員支持賴美惠，而運作過程賴清德都知情。民進黨對此尚未回應。

另外，國民黨主席朱立倫昨日於中常會上透露，國民黨內參民調出現黃金交叉，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康已正式超越民進黨的「賴蕭配」，領先達0.8個百分點。對此，侯友宜表示，民調都是參考用，重要的是自己要對選情有信心，他回到南部拼選戰時，看到南部人的「氣口」，他和大家都是同一塊土地的人，所以不管民調高低，最後一哩路，他一定拚到贏。