更改「九二共識」名字？　柯文哲：標題爛掉就應該換名稱

▲柯文哲赴金門東門市場掃街。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

被問及是否可能接受九二共識，民眾黨總統候選人柯文哲13日表示，會與中國大陸講說，九二共識已經被污名化，是否換名字解決，並比喻「有人打盤尼西林就是會過敏」，建議換另一帖藥試試。柯文哲14日強調，當標題已經爛掉的時候，也許應該換個名稱。

柯文哲13日接受Yahoo TV「風向龍鳳配」專訪，被問到若當選總統是否可能接受九二共識？柯文哲提及，之前問過「九二共識有沒有官方版本？」後來大陸真的寄一本書過來給他，但書中內容看起來還停留在30年前。

柯文哲認為，大陸也是把九二共識當符號，如果是他的話會跟大陸說「九二共識已經被污名化」，若拿出來大家都不高興，是不是可以換個名字解決，並以「有人打盤尼西林就是會過敏」比喻，建議換另一帖藥試試。

針對要更換「九二共識」的新名詞是否已經想好？柯文哲14日赴金門到東門市場掃街時表示，其實這也是雙方要思考的事情，需要智慧，「有時候是這樣，不管內容怎麼樣，當那個標題已經爛掉的時候，或是標題大家一聽就不喜歡，也許應該換個名稱，但要怎麼換，不是我們一方一邊可以決定，應該透過彼此協商或溝通。」

柯文哲強調，還是要溝通，因為溝通過程當中，大家會找出一個比較好的應對方案。