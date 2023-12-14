不認南部「綠到出汁」！侯友宜掃街見「OK」　當選後2政策優先推

▲侯友宜今日於高雄掃街。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

2024總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜一連兩天在高雄展開車隊掃街造勢活動，14日上午來到旗山天后宮，受訪時提到，有人說「南部綠到出汁」，他認為是「嘸影」，因為看到大家相當熱情對他比OK，有感受到南部人對他的疼惜。另外，侯友宜近日提出房屋、課輔政策引起討論，他強調，上任後會將這2項政策優先處理、以最快速度開辦。

侯友宜今天在高雄安排一整天掃街行程，總共安排4站宮廟要搶攻宗教票源，早上第一站先到旗山天后宮。受訪時提到昨天掃街遇到民眾的反應，侯友宜表示，他是南部人，人親、土親，他拜票的過程中，有人從店內跑出來，對他比OK；站在樓上陽台的人，也對他喊「侯友宜，OK、OK！3號、3號！」；連美容院的洗頭師傅也跑出來對他比手勢，他能感受到南部人對他的疼愛與愛惜。

▲侯友宜一早先到旗山天后宮上香祈福。（圖／記者陳宏瑞攝）

「我永遠會聽人民的聲音，了解南部人的需求。」侯友宜強調，他當總統不是只照顧北部人，而是中部、南部、全台鄉親他都要照顧，在最後一哩路時，希望全台民眾能讓他有機會照顧全國人民。

侯友宜提到，有人說，南部「綠到出汁」，但認為是「嘸影」，南部人是重情重義、重土地的人，他也是同樣愛這片土地的人，南部、中部、北部、全部通通都要照顧好。

近日侯友宜提出「555房屋政策」1500萬額度全額貸款，以及公立國小課後輔導全面免費，並且延至晚間7點，平時、寒暑假都開班。這兩項政策引起多數年輕家庭的討論，對此，侯友宜表示，明年當選後，至5月20日交接之前，他會將這兩項政策列為優先處理項目，當選後就用最快速度開辦。