2024大選倒數1個月　陳建仁指示嚴防境外介選、賭盤干擾

▲中選會副主委陳朝建。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統、立委選舉倒數1個月，中選會14日在行政院會報告「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉相關事宜」，院長陳建仁裁示，境外勢力持續透過多種介選手法干擾選舉，請內政部、法務部及檢調機關在辦理選舉查察工作時，務必做好橫向聯繫及督導工作，嚴防境外勢力、資金暴利、假訊息、選舉賭盤干擾選舉。

針對明年總統立委選舉進入倒數階段，林子倫轉述，院長陳建仁在院會中表示，本次投開票所數量高達1萬7795處，是歷年之最，選務規劃及維安難度高，選舉期間境外勢力持續透過多種介選手法干擾選舉，為避免民眾對政府造成誤解，內政部警政署、法務部及檢調機關在辦理本次選舉查察工作時，務必做好橫向聯繫及督導工作。

陳建仁指出，目前各項選務作業，例如選舉票印製、分發保管運送等，已進入最後緊鑼密鼓階段，院長也請相關部會務必確保妥善作業。

此外，陳建仁也提醒，針對投票當日民眾於各投開票所領取投票動線、開票計票規劃及安全維護，各投開票所回覆電腦計票作業中心流程，以及選舉票封存保管等事宜，請中選會協同內政部再次詳加盤點，檢查各個作業環節，並預先擬定演練各類突發狀況之因應對策，做好相關選舉規範宣導，同時嚴防選後聚眾滋擾或不理性抗爭發生，確保選舉順利完成。

陳建仁說，在選舉最後階段，請內政部警政署持續要求各警察機關做好各項工作外，協同法務部等檢調機關嚴防境外勢力、資金暴利、假訊息、選舉賭盤干擾選舉。

此外，陳建仁也請中選會督導各縣市選委會務必秉持公正公平公開原則，妥善規劃並執行各項選務工作，圓滿順利完成這次選舉任務。