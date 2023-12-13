新北製茶廠連7次獲五星肯定　劉和然：薪火相傳真功夫

▲林口駱程遙（左4）拿下全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市林口區駱程遙、三峽區陳宣和及坪林區王翰揚獲「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠亞軍，奪下第11座冠軍，使新北成為全國最多冠軍製茶師縣市。另外，三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠計3家榮獲農糧署評鑑最優成績5星級優質製茶廠殊榮，5星製茶家數為六都最多，13日於市政會議頒獻獎，副市長劉和然肯定茶農在製茶技術、製茶廠管理的努力，展現新北茶師薪火相傳優異製茶真功夫。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農業部茶及飲料作物改良場作物改良所主辦，新北市過往參賽成績展現新北技冠群雄，今年條形包種茶組共有18名選手參加，競賽冠軍由林口區駱程遙獲得，為新北拿下第11座冠軍，競賽亞軍為三峽區陳宣和及坪林區王翰揚，發揮精湛製茶技術，延續新北好茶傳承新動能。

▲三峽陳宣和（左3）獲全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。

農業部農糧署辦理衛生安全製茶廠評鑑，每兩年評鑑1次，已辦理7屆，參與評鑑之茶廠需經層層考驗，包含加工環境、機具衛生清潔、公共安全、加工動線流程、污染危害管控作為及生產加工紀錄等，皆必須符合規範標準。今年新北市農業局輔導73家製茶廠參與評鑑，其中3家獲得5星級製茶廠，為六都獲評5星級家數最多，分別為三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠。

其中，上林製茶廠已連續7次獲得5星級製茶廠肯定，是全國通過5星評鑑次數最多製茶廠，茶農翁萬為第四代經營製茶廠40多年，並為坪林區首家通過ISO22000國際認證之安全衛生製茶廠，年產量約4000至7000台斤，翁萬表示，為提升製茶廠環境，100年開始整修地板、牆面及隔間，優化加工動線，依據加工流程為熱風萎凋及室內靜置萎凋、炒菁、揉捻、乾燥及培火等放置設備。

▲坪林王翰揚（右3）獲全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍。

翁萬說，因坪林濕度高且氣候日夜溫差大，為準確控制茶菁走水時間及茶葉品質，增加空調及溫溼度控制設備，溫度控制約23度，濕度控制約65-70%，也在工作場所平時做好廠區及製茶機具清潔，日漸習慣後再整理就相對輕鬆，兼顧環境安全衛生與製茶品質。

同獲5星級製茶廠的鬍鬚茶園茶農王成意表示，著重製茶廠整潔及動線規劃是基本工作，製作好茶獲得星級製茶廠獎項，民眾來參觀茶園及茶廠也相當開心。今年度首次獲5星級製茶廠茶農黃耀寬表示，透過觀摩其他5星級茶廠改善整體環境，逐步規劃地板鋪設及重新隔間、機具粉刷及標示，也養成每日製茶廠整潔乾淨，讓自己工作時感到舒適。

▲三峽天芳製茶廠（右1）獲五星製茶廠肯定。

劉和然表示，新北茶師今年度再獲全國製茶技術競賽冠軍獎項、5星級製茶廠值得肯定，製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，保障消費者購買臺灣安全且優質的茶品，市府攜手與茶農持續精進製茶技術，將獨特技術傳承讓青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。

新北市農業局表示，新北市榮獲11座全國製茶技術競賽冠軍，本市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，致力提供優質、安全的茶品，獲獎的星級製茶廠以及「新北好茶」冬茶美味。

▲▼三峽天芳製茶廠獲五星製茶廠肯定。