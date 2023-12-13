新北市圖過「綠色耶誕節」　回收尼龍繩打造耶誕樹有創意

▲回收尼龍繩打造成白色耶誕樹、廢棄衣架做成耶誕花圈。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

回收尼龍繩打造成白色耶誕樹、廢棄衣架做成耶誕花圈、還有不穿的襪子做成雪人娃娃、以及二手禮物書，耶誕節即將到來，新北市立圖書館蘆洲集賢分館為了落實SDGs永續發展，特別利用回收廢棄物，創意自製耶誕樹與裝飾，同時準備了二手禮物書送給讀者，邀大家一起重視環保議題，過個永續環保的「綠色聖誕節」！

新北市立圖書館王錦華館長表示，為了讓SDGs融入閱讀生活，關注永續議題，蘆洲集賢分館特別推出「綠色嘉年華，環保過聖誕」活動，將耶誕連結環保，讓讀者能用輕鬆的角度切入，認識永續發展，進而在日常生活中一點一滴的落實。所謂「綠色耶誕」，包括自製禮物、避免過度包裝、或是利用可重複使用的包裝材質等，希望藉由減少額外能源消耗及垃圾，共同為愛地球盡一份力。

▲小朋友們化身SDGs大使，透過自創繪本分享對世界的關懷與行動。

蘆洲集賢分館特別推出耶誕限定的「綠色聖誕」親子手作課，包括12月16日「手感再生紙聖誕卡」；12月23日「耶誕雪人襪子娃娃」為利用家裡不穿的襪子縫製成「雪人娃娃」；12月30日「手作聖誕花圈」，則將廢棄衣架製作耶誕花圈，即日起只要借5本書便可免費報名參加。12月11日至12月31日活動期間，只要借3本書，即可領取好書分享小卡，寫上自己最喜愛的好書，懸掛於聖誕樹上，便可挑選二手禮物書帶回家。

另外，目前正於總館展出的「FUN心閱讀愛地球-從小開始，說到做到！」五華國小創意繪本展，則是三重五華國小學童送給自己的耶誕禮物，將展出至12月底止，小朋友們化身SDGs大使，透過繪本創作的過程，為地球永續發聲。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。