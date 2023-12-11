新北市圖歡慶國際移民日　東南亞行動書房快閃送書香

▲來自印尼、緬甸、菲律賓、越南、柬埔寨的新住民媽媽，聯合演出家鄉兒童故事劇。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為歡慶每年12月18日的「國際移民日」，新北市立圖書館中和分館特別推出「東南亞」行動書房快閃服務，送書香至移民署新北市服務站，讓新住民朋友有機會可以閱讀家鄉的書，享受閱讀樂趣。新店分館則為新住民朋友規畫專屬的藝術紓壓活動；還有「新住民公益故事團」年度大戲，由來自印尼、緬甸、菲律賓、越南、柬埔寨等國家的新住民媽媽，聯合演出家鄉兒童故事劇，帶大家認識多元文化，活動免費，歡迎大家踴躍觀賞。

新北市立圖書館王錦華館長表示，聯合國於2000年訂定每年12月18日為「國際移民日」，期待各國重視移民人權及尊重多元文化精神，新北市有逾11萬新住民，高居全國之冠，為推廣多元文化閱讀，新北市除了於各區圖書分館設置多元文化專區，提供多國語言書籍，讓新住民朋友也能閱讀家鄉的書，有充實的休閒娛樂生活；中和分館與樹林分館同時設置有穆斯林祈禱室，希望打造共構友善的新住民閱讀服務，讓更多新住民朋友走入圖書館，享受多元的閱讀饗宴。

▲中和分館特別推出「東南亞」行動書房快閃服務。

為迎接即將到來的國際移民日，中和分館特別於12月11日至20日與移民署新北市服務站合作，推出「東南亞」行動書房駐點快閃閱讀服務，讓新住民朋友到站洽辦各項事務時，現場便能立即辦理借書證與借閱圖書。12月16、23日還有2場文化體驗活動，分別為「挑戰舌尖上的美味-越南春卷DIY」以及「印尼傳統藝術-蠟染DIY」，除了讓新住民們能在國際移民日前夕歡度自己的特別節日，同時也邀請市民體驗多元的異國文化。

新住民朋友離鄉背景，面臨生活、文化等壓力，新店分館除了推出「閱讀東南亞」書展，更特別為新住民朋友規劃專屬的「藝術紓壓」手作課程，分別為12月14日「琉璃酒精畫」、以及12月16日「曼陀羅香氛繪畫」與「戳戳袖手」玩編織，讓新住民朋友可以透過紓壓手作課，放鬆心情及充實心靈，緩解平日忙碌的生活壓力。

新北市擁有全台最多的新住民及子女，為了讓孩子了解不同國家的文化，培養國際觀，新北市立圖書館「新住民公益故事團」12月24日也特別集結印尼、緬甸、菲律賓、越南、柬埔寨等來自不同國家的新住民媽媽，將演出越南的家鄉兒童故事劇「西瓜的由來」，認識越南的傳說故事。新住民媽媽結合自己的母語，透過豐富有趣的故事演出，和大家分享家鄉文化，認識不同國家的特色習俗，同時透過戲劇交流連繫感情，歡度不一樣的國際移民日。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。