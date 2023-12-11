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國家兒童未來館徵選成果出爐　劉和然盼打造創意學習新空間

▲國家兒童未來館徵選成果出爐。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北副市長劉和然盼中央地方與專業團隊攜手合作，打造孩子充滿創意的學習探索空間。（圖／新北市新聞局提供）

記者郭世賢／新北報導

新板特區特專三用地即將興建「國家兒童未來館」，新北市副市長劉和然8日代理市長出席「國家兒童未來館」建築師徵選成果發表會，與前行政院長蘇貞昌、行政院鄭文燦副院長一同參觀獲獎作品展覽，並聽取獲選首獎的張瑪龍、陳玉霖聯合建築師事務所與日本伊東豊雄建築師事務所團隊介紹建築模型與設計理念，盼中央地方與專業團隊攜手合作，提供孩子們一個充滿創意的學習探索空間。

劉和然表示，孩子是國家的未來，國家兒童未來館承載著這塊土地永續發展的願景，將自然生態元素融入建築設計，打造專屬兒童的文化科技探索空間，不僅能吸引全國民眾前來新北市，也在城市中增添綠意，造福在地市民。

▲國家兒童未來館徵選成果出爐。（圖／新北市新聞局提供）

▲劉和然8日代理市長出席「國家兒童未來館」建築師徵選成果發表會。

劉和然感謝中央核定興建計畫，也感謝參與本次建築徵選的設計團隊們提出精彩提案，他強調，新北市政府全力配合各項建設工作，計畫初期即成立跨局處工作小組，相關證照審查注意事項以及新板地區空廊銜接等工程議題上，積極提供必要協助，市府對於國家兒童未來館整體工程責無旁貸，未來順利發包之後，施工期間也會全力協助交通維持等各項作業。

「國家兒童未來館」坐落於板橋新板特區特專三用地，該用地自行政院93年核定「大臺北新劇院」興建計畫後，歷經多次調整修正，最終在110年正式核定「國家兒童未來館興建計畫」，定位為兒少文化科技館，於112年1月6日核定總興建經費164億9466萬元，新北市政府期盼藉由中央地方合作，擴展合作效益，滿足民眾需求，為新北市帶來更多進步與發展，讓國家兒童未來館成為新北文化場館新地標。

國家兒童未來館建築師徵選成果發表展覽，集結6家建築師團隊，包含榮獲首獎的張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與日本伊東豊雄建築師事務所、第二名的九典聯合建築師事務所、第三名的大元聯合建築師事務所，以及佳作仲觀聯合建築師事務所、陳章安聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所的設計作品，即日起至113年1月6日，每日10時至21時於板橋車站B1展出。

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