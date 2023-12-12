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新北第3屆金牌農村選拔出爐　劉和然期勉全國賽再創佳績

▲新北第3屆金牌農村選拔出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市第3屆金牌農村競賽頒獎典禮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於今（12日）辦理新北市第三屆金牌農村競賽頒獎典禮，8個社區從89個參賽單位中脫穎而出，由副市長劉和然代理市長頒獎，感謝社區為發揚農村特色努力耕耘，以永續生態理念推動農村再生，並期許本屆金牌得主三芝關懷社區協會、平溪區紫東社區發展協會以及龍安社區發展協會代表新北市出賽農村水保署全國金牌農村競賽，能夠再創佳績！

劉和然表示，新北市以生產、生活、生態及未來性四大面向推動社區農村再造，感謝參與本次競賽的89個社區，透過生態復育、環境永續、文化保存及社區經營等方式為這塊土地努力，展現農村產業的多元生命力。市府團隊也會和農村社區、農民並肩作戰，持續推動農村轉型、農業再造，落實農漁產業永續發展，也期待藉此吸引更多年輕人返鄉打拚，為新北市農業發展注入更多新能量。

▲新北第3屆金牌農村選拔出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪龍安社區發展協會榮獲本屆新北金牌農村。

劉和然說，本次競賽共有89個單位參賽，選出3金、2銀、2銅、1個優選，共計8個獲獎社區，由三芝關懷社區協會、平溪區紫東社區發展協會及龍安社區發展協會獲得本市金牌，劉和然期許三個社區團隊攜手在全國賽中為新北市奪得佳績，讓更多人看到新北農村的魅力。

農業局表示，新北市轄區內18個農村再生社區，各有特色亮點，本屆獲得金牌的三芝關懷社區協會曾榮獲全國金牌農村的殊榮，社區逐年擴大友善環境耕作面積，搭配協會經營的友善環境耕作品牌，提高農產品價值，並減少休耕梯田，推動里山倡議，維護生態多樣性。

平溪區紫東社區發展協會則積極推動台灣特有種豔紅鹿子百合及螢火蟲復育，更整合在地養蜂產業、活化已廢校的平溪國小東勢分校用地，打造生態傳承與文化導覽據點。另外，龍安社區發展協會結合平溪十分的自然生態、百年鐵道文化及礦業歷史文化，整合享譽國際的天燈活動，運用社群行銷力打響「嘻哈平溪」品牌知名度，並建立地方導覽團隊，成功創造在地就業機會及創業青年洄游。

▲新北第3屆金牌農村選拔出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪紫東社區發展協會榮獲本屆新北金牌農村。

▲新北第3屆金牌農村選拔出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲三芝關懷社區協會榮獲本屆新北金牌農村。

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