　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎

▲新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎。（圖／新北市政府提供）

▲公務員傑出貢獻獎今日由總統蔡英文(左)親自頒獎，新北市府由秘書長邱敬斌(右)代表受獎。（圖／新北市地政局提供，下同）

政治中心／綜合報導

考試院今（13）日舉辦「公務人員傑出貢獻獎」表揚大會，總統蔡英文親自到場致詞及頒獎，肯定全國在公務領域表現傑出的機關及同仁，新北市以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」輔遷一條龍服務，勇奪「團體組」獎項，由秘書長邱敬斌率隊受獎。

▲新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎。（圖／新北市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北市今年以塭仔圳跨局處輔遷獲得公務人員的最高榮譽獎項。

新北地政局局長汪禮國表示，塭仔圳重劃區搬遷所涉及的面向複雜，區內工廠、廟宇、商家及住家等高達4千多間，在侯友宜市長帶頭往前衝之下，創全國之先成立跨局處輔遷小組，由地政局統籌與市府全局處一同合作，以「不遺留任何一人」為理念，秉持「相互『輔』持『遷』居樂業」的精神，總計出動1萬7千餘人次，逐戶拜訪說明關懷，偶遇民眾不解謾罵斥責，輔遷同仁仍以同理心面對爭取信任，過程中蒐集到的問題經由跨局處、專案工作小組等會議商討解決方案，並將搬遷期限延長為1年。

▲新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎。（圖／新北市政府提供）

▲新北市以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」服務，榮獲公務員傑出貢獻獎。

另外，對於區內工廠及商家，市府提供用地媒合平台及相關貸款方案，並提供工廠員工就業輔導及補助，另為弱勢居民媒合就業、租屋並加發特別救助金。為了避免民眾往返奔波，就近在新莊、泰山公所成立前進辦公室，即時處理民眾問題，也主動召開協調會解決房東及承租人間的補償金疑義，除了協助人，毛孩也是「輔遷對象」，全區共為445犬隻植入晶片，確認廠家帶著毛家人們一起搬遷，整體輔遷作業展現公務人員為民盡心、善盡職守的專業形象，進而締造塭仔圳搬遷零抗爭佳績。

▲新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎。（圖／新北市政府提供）

▲新北市府成立跨局處輔遷小組，以「一戶一個案」的方式協助民眾。

汪禮國進一步指出，為了記錄塭仔圳的過往，輔遷期間特地與社區大學及在地發展協會合作，辦理老照片募集活動，並於區內設立「塭ㄟ故事館」，呈現塭仔圳翻轉過程及未來願景；另外，也與地方輔仁大學師生合作，將塭仔圳古水圳意象融入區內公園設計，保留新莊重要的250年老水圳文化，今年榮獲公務人員傑出貢獻獎，可說是實至名歸。

▼新北地政局同仁針對民眾疑慮詳細解答。

▲新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎。（圖／新北市政府提供）

ET快訊
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重
1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破20

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

快訊／XBB疫苗增一款！食藥署核准Novavax專案輸入「12歲以上適用」

新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎

周末暴跌16度！全台成「凍番薯」又下雨　下周還有強烈冷氣團來襲

以前開車沒導航！「靠1神物」到目的地　全場認同：我爸超強

快訊／高鐵明年4月起加薪4.9%「4800人受惠」　歷年最高年終獎金曝

撫平震災創傷⋯「藍天教室」走入校園　雲門舞者陪孩子重建身心

跑快速道路見「這開法」他嚇傻！網勸：主戰場％數不夠別去

威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

快訊／XBB疫苗增一款！食藥署核准Novavax專案輸入「12歲以上適用」

新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎

周末暴跌16度！全台成「凍番薯」又下雨　下周還有強烈冷氣團來襲

以前開車沒導航！「靠1神物」到目的地　全場認同：我爸超強

快訊／高鐵明年4月起加薪4.9%「4800人受惠」　歷年最高年終獎金曝

撫平震災創傷⋯「藍天教室」走入校園　雲門舞者陪孩子重建身心

跑快速道路見「這開法」他嚇傻！網勸：主戰場％數不夠別去

威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

遠亞併倒數計時！亞太：15日起停止公開發行

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

2024年三生肖財運最旺

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

更多熱門

相關新聞

即／新北騎士打滑　撞對向轎車傷重亡

即／新北騎士打滑　撞對向轎車傷重亡

新北市泰山區大科路今13日下午約1時許，發生嚴重汽機車車禍！69歲楊姓機車騎士騎車上山，過彎途中突然打滑到對向車道，遭下山小客車撞上，騎士遭撞後當場失去生命跡象，送往林口長庚醫院急救後宣告不治，詳細事發情形仍待警方進一步調查。

批賴蕭配「選對的人，走對的路」 朱鳳蓮：台獨是邪路、絕路

批賴蕭配「選對的人，走對的路」 朱鳳蓮：台獨是邪路、絕路

高鐵加開91班「返鄉投票列車」周五開搶　3時段北中自由座增為大8節

高鐵加開91班「返鄉投票列車」周五開搶　3時段北中自由座增為大8節

遭指有錢人形象會拉低柯年輕票　吳欣盈：蔡英文家世背景也非常好

遭指有錢人形象會拉低柯年輕票　吳欣盈：蔡英文家世背景也非常好

澤倫斯基會見美國國會領袖　共和黨仍拒加強軍援

澤倫斯基會見美國國會領袖　共和黨仍拒加強軍援

關鍵字：

新北塭仔圳公務員總統蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面