新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎

▲公務員傑出貢獻獎今日由總統蔡英文(左)親自頒獎，新北市府由秘書長邱敬斌(右)代表受獎。（圖／新北市地政局提供，下同）



政治中心／綜合報導

考試院今（13）日舉辦「公務人員傑出貢獻獎」表揚大會，總統蔡英文親自到場致詞及頒獎，肯定全國在公務領域表現傑出的機關及同仁，新北市以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」輔遷一條龍服務，勇奪「團體組」獎項，由秘書長邱敬斌率隊受獎。

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▲新北市今年以塭仔圳跨局處輔遷獲得公務人員的最高榮譽獎項。



新北地政局局長汪禮國表示，塭仔圳重劃區搬遷所涉及的面向複雜，區內工廠、廟宇、商家及住家等高達4千多間，在侯友宜市長帶頭往前衝之下，創全國之先成立跨局處輔遷小組，由地政局統籌與市府全局處一同合作，以「不遺留任何一人」為理念，秉持「相互『輔』持『遷』居樂業」的精神，總計出動1萬7千餘人次，逐戶拜訪說明關懷，偶遇民眾不解謾罵斥責，輔遷同仁仍以同理心面對爭取信任，過程中蒐集到的問題經由跨局處、專案工作小組等會議商討解決方案，並將搬遷期限延長為1年。

▲新北市以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」服務，榮獲公務員傑出貢獻獎。



另外，對於區內工廠及商家，市府提供用地媒合平台及相關貸款方案，並提供工廠員工就業輔導及補助，另為弱勢居民媒合就業、租屋並加發特別救助金。為了避免民眾往返奔波，就近在新莊、泰山公所成立前進辦公室，即時處理民眾問題，也主動召開協調會解決房東及承租人間的補償金疑義，除了協助人，毛孩也是「輔遷對象」，全區共為445犬隻植入晶片，確認廠家帶著毛家人們一起搬遷，整體輔遷作業展現公務人員為民盡心、善盡職守的專業形象，進而締造塭仔圳搬遷零抗爭佳績。

▲新北市府成立跨局處輔遷小組，以「一戶一個案」的方式協助民眾。



汪禮國進一步指出，為了記錄塭仔圳的過往，輔遷期間特地與社區大學及在地發展協會合作，辦理老照片募集活動，並於區內設立「塭ㄟ故事館」，呈現塭仔圳翻轉過程及未來願景；另外，也與地方輔仁大學師生合作，將塭仔圳古水圳意象融入區內公園設計，保留新莊重要的250年老水圳文化，今年榮獲公務人員傑出貢獻獎，可說是實至名歸。

▼新北地政局同仁針對民眾疑慮詳細解答。

