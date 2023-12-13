快訊／港湖殊死鬥！高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」　練3分鐘3回合

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜今（13）表示，國民黨對手李彥秀昨（12）嗆聲要她練拳，又酸她一直在唱歌，「嘉瑜願意接受李彥秀練拳的邀約，從今天開始在兩週內，請李彥秀約一個時間，戴上護具與拳套，在擂台上進行切磋與練習！按照標準拳擊手的練習方式，每回合3分鐘，上場互相練習3回合！」

高嘉瑜今天下午宣布，李彥秀昨天在媒體上把綠「當沙包打」，還嗆聲要自己練拳，選舉至今，李彥秀不斷地用各種諷刺、攻擊跟負面批評嘲諷自己，但她始終用正能量接受挑戰，她願意接受李彥秀練拳的邀約，「既然是李彥秀昨天主動提出邀請的，嘉瑜也沒有理由拒絕！」

另外，針對李彥秀一再批評自己「不知有什麼政績，好像只會唱歌」，高嘉瑜說，其實李彥秀不只一次在公開或是私下的場合攻擊她一直在唱歌，但裝睡的人永遠叫不醒，不是每個人都像李彥秀不務議員正業，整天忙選舉，半年選3次，議員、議長、立委都要選。

高嘉瑜說，呼籲李彥秀回歸務實的政策面討論，不要為了選舉失了格調，只會用抹黑造謠中傷的負面方式選舉，不監督市政，還造謠她沒做事、沒政見，一個一直在選舉、半年選三次的人真的沒資格說這種話。

▲高嘉瑜列出政績列表。（圖／高嘉瑜辦公室提供）