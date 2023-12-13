訴求國會過半　民進黨高層憂「架空效應」發酵

▲民進黨秘書長許立明。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數，據轉述，民進黨秘書長許立明今（13）在中常會指出，他很擔心「架空台灣」的效應，即便正副總統候選人賴清德、蕭美琴順利當選，國民黨還有非常廣大的村里長和14位縣市首長，倘若國會無法過半，曾經走入香港中聯辦的韓國瑜當選立法院長，國際民主盟友會如何看待這件事？且屆時國防自主、經濟自主將受到嚴重威脅。

許立明今天下午在中常會黨務報告階段分析選舉總體情勢，他說，上星期才在中常會報告過中國介選，除了傳統的文攻武嚇之外，以不符合市場的價格招待赴中旅遊非常盛行，例如昨天國民黨彰化縣和美鎮何姓里長遭檢調偵辦，顯示中國介選無孔不入，面對這樣的狀況，在各自選區內，民進黨人士都有責任跟義務去披露、舉發。

許立明首度談及，他會擔心一件事，就是所謂的「架空台灣」或是「架空效應」；即使總統順利當選，國民黨仍有非常廣大的村里長和14位縣市首長，如果未來國會無法過半，讓韓國瑜當選立法院長，以韓國瑜2018年當選高雄市長後，幾乎在第一時間就走進香港中聯辦。

許立明憂心，「如果一天到晚是跟中國，不管是利用經貿或者是農產品、觀光等等，去進行對中央政府的不同調的事情的話，國際上和我們站在一起的民主自由盟友，會怎麼看待這件事情？」更有甚者，台灣的國防自主、經濟自主，甚至是現有的民主自由生活方式，將會受到很嚴重的威脅。

許立明指出，民進黨的任務很清楚，除了總統要順利當選外，還是要力求國會能夠過半，這樣台灣才會有完整的實力，繼續維持現有民主自由的生活方式，當然也期望，剩下一個月的時間，各項的選舉工作會按部就班地來進行，希望全黨的同志能夠團結一致，為了台灣整體的前途，都應該要團結一致對外。

對於未來重要選務時程，許立明會中說明，12月20日是區域立委以及不分區號碼的抽籤，上周已請各縣市、279位議員全力輔選，接下來的重頭戲，是12月20日、12月26日、12月28日這3場總統電視政見發表會，以及12月22日副總統電視政見發表會，還有12月30日由媒體共同主辦的總統電視辯論會，1月1日副總統電視辯論會。