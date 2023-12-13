張宏陸掛新看板「選好丈夫」　暗諷對手林國春昔「傳訊逼妻離婚」

▲張宏陸掛上新競選看板，暗諷林國春昔日傳訊逼妻子離婚的桃花黑歷史。（圖／張宏陸辦公室）



記者陶本和／台北報導

新北第六選區由民進黨現任立委張宏陸對上國民黨資深議員林國春，雙方近來激烈交火。張宏陸13日掛上最新看板「選好丈夫，選好立委」，暗諷林國春過去「簡訊逼妻子離婚」的往事；此事，是發生在2017年，當時林國春辦公室聲明回應，強調家家有本難唸的經，希望保留私人空間。

張宏陸跟林國春已經是第三度交手，林國春在地方上掛上諸多競選看板，寫上「立委要選新的」，暗指張宏陸已連任多屆，板橋該換新的立委；而張宏陸13日也掛上新看板回擊，寫上「選好丈夫，選好立委」，暗諷林國春過往的桃花黑歷史。

張宏陸所暗指的事件，是林國春在2017年時，週刊揭露林國春下班就住在桃園，長達半年沒有回家，而由林國春前妻所管理的粉絲團，PO出「有位先生，半年沒有回家吃飯，估計外面有個窩，小孩不知道生幾個了」的貼文；而林國春則傳簡訊逼妻子離婚。

當時，林國春辦公室有發出聲明回應，強調身為民代想要將家庭經營完善難度更高，很不幸與太太長期處於觀念、個性差異，雖然努力溝通仍難周全，雙方已處於分居狀態並協議離婚中。他也表示，對外界、媒體關注個人私領域家庭問題，內心感到不安，也因與公眾事務無涉而未公開，希望能保留一些私人空間。

事實上，新北第六選區的選情確實陷入激戰，根據《榮泰創數據》分析，在10月、11月間的空戰表現，林國春掌握話語權，多次針對國政、時事議題有強烈的回應，聲量也衝到高峰；此外，林國春也掛上「張宏陸說謊」的看板，強力批評張宏陸。對此，張宏陸則檢舉黑函，雙方因社後輕軌建設隔空互槓，掀起網路戰火。