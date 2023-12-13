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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時代力量回到街講起始地　轟民進黨執政「內政民生充斥不公不義」

▲邱顯智、王婉諭、余佳蒨13日出席時代力量「百場街講 百萬時力」街講開跑記者會。（圖／時代力量提供）

▲邱顯智（前排左2起）、王婉諭、余佳蒨13日出席時代力量「百場街講 百萬時力」街講開跑記者會。（圖／時代力量提供）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量今（13日）舉辦「百場街講 百萬時力」街講開跑記者會，黨主席王婉諭表示，民進黨執政8年後的今天，台灣內政民生依舊充斥不公不義，低薪、高房價仍是青年族群的困境，政治與黑金卻還是緊密合作攫取龐大利益，彷彿一個台灣兩個世界；時代力量舉辦百場街講活動，面對台灣當前的困境以及未來重要的公共政策走向，直接走入人群與民眾對話，傳達理念、尋求共識，爭取百萬民眾支持。

時代力量13日上午回到8年前街頭宣講的起始地，在台北市新光三越站前廣場舉辦「百場街講 百萬時力」街講開跑記者會，王婉諭、立委邱顯智、不分區立委候選人暨發言人余佳蒨，以及東吳大學法律系教授胡博硯出席。

王婉諭表示，時代力量是從街頭起家的政黨，乘載著太陽花學運的社會期待而成立，非常敬佩創黨前輩們，從街頭開始打拼、進到國會、各地方縣市議會。當年人民對於社會長期分配不均感到不滿，對於兩岸問題無法妥協，最終引發了太陽花運動，然而民進黨執政8年後的今天，台灣的外交主權確實有所進展，但內政民生卻依舊充斥不公不義。

王婉諭指出，低薪、高房價仍是青年族群的困境，政治與黑金卻還是緊密合作攫取龐大利益，彷彿一個台灣兩個世界。
政黨有責任要改善民眾面臨的困苦，讓民眾對生活懷有期待，因此，時代力量決定舉辦百場街講活動，面對台灣當前的困境以及未來重要的公共政策走向，直接走入人群與民眾對話，傳達理念、尋求共識，爭取百萬民眾支持。

邱顯智表示，不管是一般勞工、消防員、警察，甚至是當兵的國軍，都應該受到國家平等的對待，一路以來，時代力量都是帶著本土進步價值，為基層的民眾發聲。

邱顯智指出，近期發生三立入主中嘉，聯手形成綠色媒體巨獸，跨越反壟斷媒體的紅線的事件，立法院113席立委當中，只有時代力量的立委勇於揭發。去年9月，立法院審查打炒房的平均地權條例時，藍綠委員同樣齊聲反對，完全無視年輕人深受高房價之苦的現況，這些都清楚的呈現，為什麼台灣社會需要時代力量。

余佳蒨提到，台灣長期面臨低薪、高工時、高房價、不敢生養的社會結構問題，讓她決心和時代力量一起改善青年世代的困境。時代力量是個真的能看見年輕人、受薪階級痛苦的政黨，從交通改革、居住權益、勞工權益，這些與民眾生活息息相關的議題，都可以看見時代力量的身影，實踐世代正義，是時代力量最重要的價值之一。

余佳蒨指出，身為第三勢力的時代力量面臨許多挑戰和考驗，唯一不變的是，時代力量始終堅守公平正義，和人民站在一起的。

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