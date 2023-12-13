聲明稿／郭璽直言　趙少康控告：我奉陪到底！

▲高雄市左營楠梓區立委候選人郭璽博士。（圖／郭璽提供，下同）

【郭璽聲明稿】

郭璽指出，王建煊於筱君PLUS專訪中，對於趙少康是否有侵吞新黨3億資產事件回覆：「可以說有；也可以說沒有的回應」，回答了一個曖昧與模凌兩可的答覆，並且趙少康三十多年來也皆持續迴避此項問題，那當然可以對趙少康是否侵吞此事以合理懷疑的態度提出質疑，並要求當面說明！但顯然侯辦作法卻是提告及封殺其餘媒體言論自由，試圖對於自身不利之言論的封殺態度做法，實在難以苟同！

侯辦於ETtoday報導中指出郭璽與《凝觀說說看》經營團隊共同散播不實資訊，根本是子虛烏有之事，要求趙少康共同到法院直球對決！向法官陳述是如何串通加以抹黑之言論！並郭璽指出只許自身對別人提出質疑，不允許其他人對自身提出質疑，如此大動作恰恰說明不正面回應的態度，只想封鎖網路平台質疑的言論聲浪，明顯是心虛的表現！

報導文末侯辦透過大動作打壓自由媒體平台言論，再以半威嚇性質動作要求其於媒體及人民不得對該候選人組合提出任何質疑的言論，實屬不妥！應針對事件給予正面友善回應，回覆大眾說清講明，而不是遭受質疑後就急著跳腳，以法律武器威嚇任何自由媒體平台及人民之聲！

▲《凝觀說說看》錄製現場，左：陳凝觀、右：立委候選人郭璽。

