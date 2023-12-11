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基隆中山區交流道車流壅塞　拓寬改善工程預計明年2月完成

▲基隆中山區交流道車流壅塞 拓寬改善工程預計明年2月完成。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑視察中和交流道動線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區大型社區周邊，過去有多項建案核發建照，使得當地住戶人口增加，交流道待匯入路口的車流壅塞，市長謝國樑於今（11日）視察中和交流道動線問題。市府交通處建議調整原一線道改成兩線道以利分流，以期望帶給市民順暢便利交通，並表示相關改善工程預計2024年2月底完成。

交通處規劃當地路口交通改善，委託專業顧問公司進行技術分析，將現有路口停止線，往前方推移，增加儲車空間，並分成左轉與右轉兩車道分流，上述交通設計預計2024年1月底完成；至於調整號誌、行穿線相關改善工程，預計2024年2月底完成。

▲基隆中山區交流道車流壅塞 拓寬改善工程預計明年2月完成。（圖／記者郭世賢翻攝）

交通處長王圳宏指出，路口行穿線靠近交流道以致路口不夠寬敞通暢，故將行穿線調整至前方路口，進而擴大行車空間，並對左轉往中和路的車道，設置安全號誌，兼顧疏導下交流道的車流；工務處表示對道路車流往來使用行為以及地方民意需求與建言，會納入中程計畫評估案研議。

謝國樑指出，市府目前規劃交流道口，靠近中和路口調整成兩車道，分為右轉車道及左轉車道進行分流，另有空地前路側槽化線，預計明年農曆年後完成，預期未來可承擔較大的車流。為顧及路口交通安全，屆時將聽取在地各方意見，規劃增設號誌與劃設綠斑馬（綠色行人穿越道線）。

謝國樑強調，當地大型社區人口稠密，車流量大，已非現今中和路及德安路交流道匝道口所能負荷，希請高公局協助處理。高公局今日參與會勘代表回應，相關改善計畫如有能協助之處，均全力配合。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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