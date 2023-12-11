城市代言人安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

▲基隆塔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

知名藝人安心亞於5日驚喜宣布成為基隆市城市代言人，積極參與宣傳及推廣基隆的美麗風光，安心亞8日透過臉書分享到基隆遊玩，甜喊「我們去基隆玩」邀請大家同樂。市長謝國樑也在貼文下留言，分享最新私房景點，表示熱烈歡迎。

謝國樑表示，不僅歡迎安心亞的到來，更熱心大推近期基隆的新地標「基隆塔」與「信二防空洞」。這座新地標串連著山、海、城的美景，12月16日將正式開放。另外謝國樑也大力推薦虎仔山上的「太平青鳥書店」，絕佳的港景，絕對是放鬆心情的好地方。

文化局副局長李添慶表示，試營運期間「基隆塔」與「信二防空洞」為免費入場，今天是最後一天，同時碰上晴朗的假日，排隊人潮十分眾多。前2日創下了5000至7000的人次，更於第3天突破1萬人次，同時段安排約30名人力引導遊客，並從中修正動線安排。

基隆塔於16日正式啟用後，在年底前仍開放民眾免費搭乘電梯，登上頂樓欣賞市港美景，或是到遠見人文空間、焢書屋，感受書香及消費。設在過道的遠見國際人文空間、主普壇後方的焢書屋，也將同步開業。基隆塔的電梯年底前仍可免費搭乘，後續經營模式待市府決定後公布。