　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

城市代言人安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

▲城市代言人安心亞現身基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆塔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

知名藝人安心亞於5日驚喜宣布成為基隆市城市代言人，積極參與宣傳及推廣基隆的美麗風光，安心亞8日透過臉書分享到基隆遊玩，甜喊「我們去基隆玩」邀請大家同樂。市長謝國樑也在貼文下留言，分享最新私房景點，表示熱烈歡迎。

謝國樑表示，不僅歡迎安心亞的到來，更熱心大推近期基隆的新地標「基隆塔」與「信二防空洞」。這座新地標串連著山、海、城的美景，12月16日將正式開放。另外謝國樑也大力推薦虎仔山上的「太平青鳥書店」，絕佳的港景，絕對是放鬆心情的好地方。

▲城市代言人安心亞現身基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

文化局副局長李添慶表示，試營運期間「基隆塔」與「信二防空洞」為免費入場，今天是最後一天，同時碰上晴朗的假日，排隊人潮十分眾多。前2日創下了5000至7000的人次，更於第3天突破1萬人次，同時段安排約30名人力引導遊客，並從中修正動線安排。

基隆塔於16日正式啟用後，在年底前仍開放民眾免費搭乘電梯，登上頂樓欣賞市港美景，或是到遠見人文空間、焢書屋，感受書香及消費。設在過道的遠見國際人文空間、主普壇後方的焢書屋，也將同步開業。基隆塔的電梯年底前仍可免費搭乘，後續經營模式待市府決定後公布。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

►基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

►基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

►2023基隆光影節開幕今點燈　冬日專屬180秒夢幻漫旅光雕秀

ET快訊
亞錦賽個人獎名單出爐　中華隊4人進明星隊
中華隊辛苦了！4大超商限時優惠出爐
本土劇男神考上政大EMBA！　學生證「大頭照超帥」
合歡山沒下雪「武嶺仍被塞爆」！背後2原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青年志工嘉年華　表揚「第六屆桃園時代青年行動家」

新屋區全民運動嘉年華　力推「多元特色運動」挑戰自我

桃園雲林同鄉會慶大會　張善政談與雲林善因緣

爭取婦女選票　媽媽立委呂玉玲邀劇團演出談婦幼政見

立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立　喊出延續教育政策

城市代言人安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

綠鬣蜥闖入天后宮「參拜半小時」！拜完被動保處抓走了

萬人湧入永靖「謝平安家年華」　封街開230桌搓湯圓

真雲林閣掌中劇團跨界創新　多元劇目將掌中劇迒世界

新北力推在地特色產品　貢寮青農養殖海葡萄拚創意

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鄭雨盛《跟我說愛我》成聾啞畫家　申鉉彬手語「告白」逗樂他

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

桃園青年志工嘉年華　表揚「第六屆桃園時代青年行動家」

新屋區全民運動嘉年華　力推「多元特色運動」挑戰自我

桃園雲林同鄉會慶大會　張善政談與雲林善因緣

爭取婦女選票　媽媽立委呂玉玲邀劇團演出談婦幼政見

立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立　喊出延續教育政策

城市代言人安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

綠鬣蜥闖入天后宮「參拜半小時」！拜完被動保處抓走了

萬人湧入永靖「謝平安家年華」　封街開230桌搓湯圓

真雲林閣掌中劇團跨界創新　多元劇目將掌中劇迒世界

新北力推在地特色產品　貢寮青農養殖海葡萄拚創意

打敗一票年輕妹！85歲嬤成「高雄最正店花」　狂掃3.5萬讚輾壓奪冠

桃園青年志工嘉年華　表揚「第六屆桃園時代青年行動家」

新屋區全民運動嘉年華　力推「多元特色運動」挑戰自我

女師轟課綱無恥　呂秋遠曝30年教學差異：擔心顧炎武不如擔心魔芋爽

楊丞琳喊「河南人愛騙人」出事！大陸多個政府部門出手調查

桃園雲林同鄉會慶大會　張善政談與雲林善因緣

爭取婦女選票　媽媽立委呂玉玲邀劇團演出談婦幼政見

立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立　喊出延續教育政策

全台新住民上百萬　林右昌台中表揚10名卓越貢獻者

城市代言人安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

桃園雲林同鄉會大會　張善政談與雲林善因緣

張秀華教育家長志工後援會成立　

萬人湧入永靖　封街開230桌搓湯圓

媽媽立委呂玉玲邀劇團演出　談婦幼政見

黃世杰競總成立　鄭文燦：航空城補償加碼

新屋區公所推「多元特色運動」　挑戰自我

桃園青年志工嘉年華　表揚時代青年行動家

日本台灣交流協會大橋光夫會長訪黃偉哲

真雲林閣掌中劇團　多元劇目將掌中劇迒世界

藍軍大咖站台力薦姚正玉籲下架民進黨

新北力推在地特色產品　青農養殖海葡萄拚創意

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

更多熱門

相關新聞

臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

基隆市長謝國樑今（9日）特別擔任「2023臺灣燈塔教育節」包容永續論壇講者，暢談為人父後與投入公益多年、到擔任市長推動教育政策的人生歷程，致力倡導讓一般孩子在教育環境，理解『融合』概念，與特教孩子共融相處，積極打造「共融有愛」教育環境，是他努力不懈的目標。

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

基隆光影節攜手水果奶奶AR城市尋寶

基隆光影節攜手水果奶奶AR城市尋寶

基隆安樂、中正區績優鄰長表揚

基隆安樂、中正區績優鄰長表揚

開拍前一刻喊卡！温昇豪製作近億新戲難產

開拍前一刻喊卡！温昇豪製作近億新戲難產

關鍵字：

基隆塔信二防空洞謝國樑安心亞

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

一夜激戰撞破了…26歲女「血猛滴2天」！

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

亞錦賽個人獎　中華隊4人進明星隊

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

徐若瑄被命理師斷言「3年內離婚」成真

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面