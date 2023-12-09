　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2023臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

▲2023臺灣燈塔教育節論壇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2023臺灣燈塔教育節論壇。基隆市長謝國樑（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（9日）特別擔任「2023臺灣燈塔教育節」包容永續論壇講者，暢談為人父後與投入公益多年、到擔任市長推動教育政策的人生歷程，致力倡導讓一般孩子在教育環境，理解『融合』概念，與特教孩子共融相處，積極打造「共融有愛」教育環境，是他努力不懈的目標。

「2023臺灣燈塔教育節」自8日起接連兩天，於基隆市文化中心廣場、飛鳶廣場和基港大樓熱鬧展開，謝國樑繼昨日主持開幕式後，今在基港大樓二樓開講，主題為『一座最有愛的城市，必須有最無礙的環境』。

謝國樑分享自身對社會包容與尊重特殊教育現況分析，認為社會包容與尊重特殊教育，應讓特殊教育的學生，也能在一般教育環境中，受到適切的教育和支持，在社會中享有平等的權利與機會。他請各校校長研議規劃在校時段，以特教為主，一般為輔的主軸，落實融合教育。

▲2023臺灣燈塔教育節論壇。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑說明，投入公益多年清楚瞭解弱勢團體的困境，自上任以來，積極推動特殊教育政策，包含配置特教學前巡迴教師，輔導全市幼兒園、國中小學有專任特教老師，大幅提升基隆特教教師的合格率。此外，舉辦國民教育階段的特教運動會、適應體育、特教才藝競賽、特教美展，為學生搭築展現的舞台。

謝國樑暢談，如何倡導讓一般孩童在教育環境，理解與特教孩童共融相處，以先前興辦「小愛公益樂園」為例，設計特教孩子為主角的遊玩時段，但一般孩子參與時，要理解融合的概念，並在生活日常具有此種體認，不論大人小孩均能很自然地，與特教體系的孩童相處，這是他積極打造「共融有愛」教育環境的動力來源。

當主持人詢問，對特殊教育規劃願景，謝國樑回說，打造「共融有愛」的教育環境很重要，舉日前教育處規劃爭取沖牙機，幫助特教生牙齒保健，盼減輕特教生與家長的負擔，希望為基隆市民做更多事、謀取更多福祉。

▲2023臺灣燈塔教育節論壇。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

►基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

►基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

►2023基隆光影節開幕今點燈　冬日專屬180秒夢幻漫旅光雕秀

ET快訊
YTR阿傑實測「摺手機20萬次」！　花16天開箱結果曝
伍祐城前5局無失分　中華0比0菲律賓
AKIRA才唱3首爆「突發狀況」　表演中斷
陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷
騎士遭貨車狠撞昏迷！肇事影像故障消失　全靠這員警還原真相
放浪兄弟台灣首唱！台下驚見大咖主持人
快訊／「將來要大量製造飛彈」　趙少康拋面對共軍「要備三防線」
都要交屋了！衣櫃死角找到「前屋主寵物」2隻貓　全場傻：好扯
林承飛長打留殘壘　中華首局0比0菲律賓
太妍簽名會遇失控狂粉！　詭異男「砸專輯逼問電話」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北板橋花市熱鬧慶聖誕　打卡摸彩好禮獎不完

2023臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

基隆Podcast探索美食全攻略　萬名網友票選最愛火鍋店

只因口角...埔里烤肉攤老闆夫婦遭黑衣人痛打　警今逮9人

快訊／台灣銀行高雄分行火警！　招待所狂冒黑煙

屏東「林的四次方」成果展 傢俱、用具、玩具、遊具一次滿足

國民黨129週年黨慶在台南　期許團結一致重返執政

台東「尚親」慢農食材　今明2天快閃台北華山

台南四百光輝永福舞動歡慶！　校慶運動會樂融融

鳳林盃軟網國際錦標賽花蓮登場！　10國200名好手角逐金盃

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

新北板橋花市熱鬧慶聖誕　打卡摸彩好禮獎不完

2023臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

基隆Podcast探索美食全攻略　萬名網友票選最愛火鍋店

只因口角...埔里烤肉攤老闆夫婦遭黑衣人痛打　警今逮9人

快訊／台灣銀行高雄分行火警！　招待所狂冒黑煙

屏東「林的四次方」成果展 傢俱、用具、玩具、遊具一次滿足

國民黨129週年黨慶在台南　期許團結一致重返執政

台東「尚親」慢農食材　今明2天快閃台北華山

台南四百光輝永福舞動歡慶！　校慶運動會樂融融

鳳林盃軟網國際錦標賽花蓮登場！　10國200名好手角逐金盃

新北板橋花市熱鬧慶聖誕　打卡摸彩好禮獎不完

2023臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫

不斷更新／伍祐城前5局無失分　中華0比0菲律賓

20年首次突發！放浪兄弟才唱3首「音樂全停」　AKIRA中文緊急救場

基隆Podcast探索美食全攻略　萬名網友票選最愛火鍋店

YTR阿傑實測「摺手機20萬次」！　花16天開箱結果曝：人先壞掉

快訊／領航猿只打半場好球　國王快意寫下開季7連勝

陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷

岑永康《一村喜事》首挑大樑　眾星搶「驗收」演技

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

地方熱門新聞

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

桃園立委選戰　牛煦庭、鄭運鵬蘆竹拚場

南投立委候選人蔡銘軒、馬文君互咬住宅違建

政論節目開講「黑金復辟」　李全教提言提告

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南竹溪出現死魚應是溫差過大

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

桃園捷運局步行13公里　現勘捷運青線

即／台灣銀行高雄分行招待所火警

埔榮康芯家園推麻將復健術　輸家須才藝表演

南消六大研發實測水域攔截網及打撈網鉤

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

投資「彩金理財」賺錢 警一招驚醒女子立刻停止匯款

桃園力推東南亞友善觀光　導入新住民培力

更多熱門

相關新聞

基隆探索美食全攻略　網友票選最愛火鍋店

基隆探索美食全攻略　網友票選最愛火鍋店

台灣連鎖業逾4成為火鍋業，而基隆坐落於台灣最北端，入冬之後轉變為濕冷的氣候環境，對於火鍋的品味也發展出一套特色。本週「基隆Podcast」主持人余治明，邀請基隆在地媒體「基隆海嗨」策展人廖湘玲，公布《網路萬人票選火鍋店排名》，分享基隆當地具有代表性的特色火鍋店，探索老基隆人火鍋美食地圖。

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

防範一氧化碳中毒　基隆籲注意室內通風

防範一氧化碳中毒　基隆籲注意室內通風

快訊／中共氣球越海峽中線後消失　邱國正：初判用途是探空

快訊／中共氣球越海峽中線後消失　邱國正：初判用途是探空

快訊／國軍偵獲中共氣球越中線　出沒基隆西南方「向東飄行後消失」

快訊／國軍偵獲中共氣球越中線　出沒基隆西南方「向東飄行後消失」

關鍵字：

基隆燈塔教育節謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

劉詩詩爆8年情變「凌晨吐心聲」：知道在做什麼！

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

這些不是日本品牌！大票驚呆：現在才知道

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面