2023臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

▲2023臺灣燈塔教育節論壇。基隆市長謝國樑（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（9日）特別擔任「2023臺灣燈塔教育節」包容永續論壇講者，暢談為人父後與投入公益多年、到擔任市長推動教育政策的人生歷程，致力倡導讓一般孩子在教育環境，理解『融合』概念，與特教孩子共融相處，積極打造「共融有愛」教育環境，是他努力不懈的目標。

「2023臺灣燈塔教育節」自8日起接連兩天，於基隆市文化中心廣場、飛鳶廣場和基港大樓熱鬧展開，謝國樑繼昨日主持開幕式後，今在基港大樓二樓開講，主題為『一座最有愛的城市，必須有最無礙的環境』。

謝國樑分享自身對社會包容與尊重特殊教育現況分析，認為社會包容與尊重特殊教育，應讓特殊教育的學生，也能在一般教育環境中，受到適切的教育和支持，在社會中享有平等的權利與機會。他請各校校長研議規劃在校時段，以特教為主，一般為輔的主軸，落實融合教育。

謝國樑說明，投入公益多年清楚瞭解弱勢團體的困境，自上任以來，積極推動特殊教育政策，包含配置特教學前巡迴教師，輔導全市幼兒園、國中小學有專任特教老師，大幅提升基隆特教教師的合格率。此外，舉辦國民教育階段的特教運動會、適應體育、特教才藝競賽、特教美展，為學生搭築展現的舞台。

謝國樑暢談，如何倡導讓一般孩童在教育環境，理解與特教孩童共融相處，以先前興辦「小愛公益樂園」為例，設計特教孩子為主角的遊玩時段，但一般孩子參與時，要理解融合的概念，並在生活日常具有此種體認，不論大人小孩均能很自然地，與特教體系的孩童相處，這是他積極打造「共融有愛」教育環境的動力來源。

當主持人詢問，對特殊教育規劃願景，謝國樑回說，打造「共融有愛」的教育環境很重要，舉日前教育處規劃爭取沖牙機，幫助特教生牙齒保健，盼減輕特教生與家長的負擔，希望為基隆市民做更多事、謀取更多福祉。