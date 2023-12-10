基隆部落大學結業典禮　展現原織原味傳統文化　

▲基隆原住民部落大學成果展暨結業典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長期推動原住民族部落大學傳承原民技藝文化，於今（10日）下午在本市原住民文化會館舉辦「112年度原住民部落大學成果展暨結業典禮」，邀請市民大眾欣賞講師與學員們累積精彩的學習成果。

教育處表示，基隆原住民族部落大學自2010年成立至今已邁入第13年，傳承原住民文化，促進原住民族群凝聚力，今年度原住民族部落大學總計開設30門課程，共計15位講師和442位學員順利完成結業。今年3至6月沈淑惠老師舉辦太魯閣族織布特展，展示太魯閣族織布技術的藝術和精湛，參觀人數計8000人次。

此外，共計有18位取得醒吾科大學士學位，其中包含兩位於6月順利畢業；另10月份與本市社區大學合作開設織布工作坊和風味餐工作坊，除更深入了解傳統文化技能，將行銷知識與特色包裝融入課程，首度攜手合作，就擦出吸睛火花。

今天現場由部落大學跟原住民文化會館合作開設的原住民樂舞班帶來開場表演，動態展演包含部落風肚皮舞、太魯閣族古調樂舞及傳統服飾班走秀演出等，靜態展示阿美族及太魯閣族傳統織布、霞披製作、創意皮雕藝品等成品，講師現場展現各部落學員們豐碩的成果。

教育處代理處長楊桂杰表示，部落大學課程於每年3月開課，歡迎各界積極參與部落大學課程，一起推動並積極傳承原民文化，響應全民原教，激發原住民特色文化火花，讓每個人都看見原民之光。