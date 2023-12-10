　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆部落大學結業典禮　展現原織原味傳統文化　

▲基隆部落大學結業典禮 展現原織原味傳統文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆原住民部落大學成果展暨結業典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長期推動原住民族部落大學傳承原民技藝文化，於今（10日）下午在本市原住民文化會館舉辦「112年度原住民部落大學成果展暨結業典禮」，邀請市民大眾欣賞講師與學員們累積精彩的學習成果。

教育處表示，基隆原住民族部落大學自2010年成立至今已邁入第13年，傳承原住民文化，促進原住民族群凝聚力，今年度原住民族部落大學總計開設30門課程，共計15位講師和442位學員順利完成結業。今年3至6月沈淑惠老師舉辦太魯閣族織布特展，展示太魯閣族織布技術的藝術和精湛，參觀人數計8000人次。

▲基隆部落大學結業典禮 展現原織原味傳統文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，共計有18位取得醒吾科大學士學位，其中包含兩位於6月順利畢業；另10月份與本市社區大學合作開設織布工作坊和風味餐工作坊，除更深入了解傳統文化技能，將行銷知識與特色包裝融入課程，首度攜手合作，就擦出吸睛火花。

今天現場由部落大學跟原住民文化會館合作開設的原住民樂舞班帶來開場表演，動態展演包含部落風肚皮舞、太魯閣族古調樂舞及傳統服飾班走秀演出等，靜態展示阿美族及太魯閣族傳統織布、霞披製作、創意皮雕藝品等成品，講師現場展現各部落學員們豐碩的成果。

教育處代理處長楊桂杰表示，部落大學課程於每年3月開課，歡迎各界積極參與部落大學課程，一起推動並積極傳承原民文化，響應全民原教，激發原住民特色文化火花，讓每個人都看見原民之光。

▲基隆部落大學結業典禮 展現原織原味傳統文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

►基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

►基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

►2023基隆光影節開幕今點燈　冬日專屬180秒夢幻漫旅光雕秀

ET快訊
快訊／徐若熙退場林詔恩接替！拿莫跳接美技　中華6局0比1日本
他戒肉戒海鮮「血脂還是爆掉」！營養師見1地雷驚：油量過高
南鯤鯓代天府變格鬥擂台！2派宮廟轎班成員互毆
快訊／柯文哲彰化拜票　1男突臉色蒼白緊急送醫
寶貝女兒大隊接力摔傷　家長要女老師給交代...縣議員發文感嘆
研究：氣溫每降低1°C「增200人突發心臟病」！心肌梗塞有2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

植栽妝點新北歡樂耶誕城　感受城市浪漫美學氛圍

基隆部落大學結業典禮　展現原織原味傳統文化　

日本台灣交流協會大橋光夫會長來訪　黃偉哲：盼台日友誼持續深化

藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

拚連任！黃世杰大園、新坡競總成立　鄭文燦：航空城補償費要加碼

桃園「濃情八德遊花田」登場　波斯菊花海供拍照打卡

苗栗邱鎮軍南庄、三灣競總成立　曾玟學台北政治連線表演

送籃球到偏鄉　全國小學體總攜手正隆兒童基金會作公益

台南市家庭教育中心與興濟宮　辦理「廟」語如珠性別漫遊開講

國民黨129週年！花蓮黨員齊聚展現士氣　黃健庭：贏回政權

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

推「戰車」獨自帶娃搭高鐵　遇好心人相助倍感暖心♥

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

植栽妝點新北歡樂耶誕城　感受城市浪漫美學氛圍

基隆部落大學結業典禮　展現原織原味傳統文化　

日本台灣交流協會大橋光夫會長來訪　黃偉哲：盼台日友誼持續深化

藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

拚連任！黃世杰大園、新坡競總成立　鄭文燦：航空城補償費要加碼

桃園「濃情八德遊花田」登場　波斯菊花海供拍照打卡

苗栗邱鎮軍南庄、三灣競總成立　曾玟學台北政治連線表演

送籃球到偏鄉　全國小學體總攜手正隆兒童基金會作公益

台南市家庭教育中心與興濟宮　辦理「廟」語如珠性別漫遊開講

國民黨129週年！花蓮黨員齊聚展現士氣　黃健庭：贏回政權

一夜激戰撞破了…26歲女「血猛滴2天」！醫急縫警告：恐喪命

植栽妝點新北歡樂耶誕城　感受城市浪漫美學氛圍

立委激戰／港湖三姝鬥！李彥秀空陸防棄保　高嘉瑜政績牌固綠票

蔡炫／半夜吹口哨壯膽的民眾黨內參民調

基隆部落大學結業典禮　展現原織原味傳統文化　

《跟我說愛我》刻畫唯美愛情！申鉉彬遭賞巴掌　鄭雨盛眼神超融化

快訊／柯文哲彰化拜票　1男突臉色蒼白緊急送醫

他戒肉戒海鮮「血脂還是爆掉」！營養師見1地雷驚：油量過高

機車置物箱貼「13字注音」台人才看得懂！內行解出來：全是國罵

快訊／「新竹Kobe」拚老命！攻城獅終奪首勝擺脫墊底

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

地方熱門新聞

綠營大遊行下架她　馬文君團隊：到埔里多玩玩

蕭美琴首次桃園競選場亮相　籲挺范綱祥

桃園213位新進清潔隊員　明年1月陸續分發

即／台灣銀行高雄分行招待所火警

警政署長黃明昭嘉義市慰問基層

台南永康變電所饋線設備故障停電30分

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

政論節目說謊造假糟蹋台南人？

基隆山藥大餐美食饗宴　謝國樑：感受山海美味交織

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

國民黨129週年　花蓮黨員前輩聚一堂展現士氣

桃園Romadiw露瑪遛音樂節　七校原民青年展現活力

更多熱門

相關新聞

基隆山藥大餐美食饗宴　謝國樑：感受山海美味交織

基隆山藥大餐美食饗宴　謝國樑：感受山海美味交織

基隆市政府與市農會合作，舉辦山藥大餐美食饗宴，宣揚「吃當季、用當季」的理念，今（9日）晚間在基隆港海產樓登場，眾人品嚐美味且營養滿分的基隆山海饗宴，菜色有著豐富足量的山藥入菜，活動席開百桌並附伴手禮，市長謝國樑推廣基隆山藥之餘，主持摸彩並與大家同歡。

臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

臺灣燈塔教育節論壇　謝國樑：打造共融有愛教育環境

基隆探索美食全攻略　網友票選最愛火鍋店

基隆探索美食全攻略　網友票選最愛火鍋店

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

防範一氧化碳中毒　基隆籲注意室內通風

防範一氧化碳中毒　基隆籲注意室內通風

關鍵字：

基隆原住民

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

跟前任不糾纏三大星座！

男友規定「1週吸地1次」！中職最正MC認了已分手

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面