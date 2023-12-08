天冷防範一氧化碳中毒　基隆消防局籲注意室內通風

▲天冷防範一氧化碳中毒，基隆消防局籲民眾注意室內通風。（圖／基隆市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著氣溫逐漸下降，基隆市政府消防局提醒民眾居家時，提高對於一氧化碳中毒防範的警覺。為了提升市民防範意識，今（8日）下午由消防局火災調查科代理科長黃日谷及百福分隊分隊長鄭文豪受邀至益世廣播電台（AM1404）節目，與聽眾分享「如何防範一氧化碳中毒」的實用資訊。

火災調查科代理科長黃日谷說，每年12月至翌年2月為一氧化碳中毒高峰期，民眾家中容易關閉門窗以防寒風，使用熱水器及瓦斯爐等用具時，應特別注意環境通風狀況，以避免一氧化碳中毒。使用熱水器要保持環境通風、要使用安全品牌、要選擇正確形式、要注意安全安裝、要注意平時檢修的安裝熱水器的5要原則！

百福分隊長鄭文豪表示，熱水器建議安裝在陽台或室外空氣流通處所，若因為住家環境限制無法裝設於空氣流通處，則需安裝強制排氣型熱水器。並找領有合格燃氣熱水器的承裝證照之人員協助安裝。同時提醒民眾避免在密閉的室內空間使用瓦斯爐、熱水器等燃燒器具，使用時要確保室內通風良好，更要有足夠的氣流才能避免一氧化碳中毒。

消防局長向永財表示，一氧化碳無色無味，輕微中毒時很容易誤以為是感冒症狀，如果全家人都有頭暈、不舒服的感受時，可能就是一氧化碳中毒情形，就要趕快通報119緊急送醫，遠離一氧化碳帶來的危險！