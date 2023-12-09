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基隆Podcast探索美食全攻略　萬名網友票選最愛火鍋店

▲基隆Podcast探索美食全攻略。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆Podcast分享基隆當地具有代表性的特色火鍋店。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

根據《2018台灣連鎖店年鑑》，台灣連鎖業逾4成為火鍋業，暖呼呼的火鍋成為台灣人在冬季尋找外食的考量之一，而基隆坐落於台灣最北端，入冬之後轉變為濕冷的氣候環境，對於火鍋的品味也發展出一套特色。本週「基隆Podcast」主持人余治明，邀請基隆在地媒體「基隆海嗨」策展人廖湘玲，公布《網路萬人票選火鍋店排名》，分享基隆當地具有代表性的特色火鍋店，探索老基隆人火鍋美食地圖。

廖湘玲表示，基隆人雖無特殊的火鍋文化，但基隆人非常喜愛吃火鍋，「基隆海嗨」近期舉辦《網路票選火鍋店排名》，高達1萬5000人投票，選出90家各具特色的火鍋店，可見基隆的火鍋業者百家爭鳴。最受網友歡迎的火鍋店便是位在信二路的老字號「義美自助火鍋城」，以其石頭火鍋為特色，榮獲大多數網友的好評；知名的連鎖火鍋店「築間幸福鍋物」也是源自於基隆，因其營業時間至深夜，攏絡許多夜間工作者的味蕾，也成為基隆頗負盛名的火鍋店。

▲基隆Podcast探索美食全攻略。（圖／基隆市政府提供）

▲最受網友歡迎的火鍋店便是位在信二路的老字號「義美自助火鍋城」。

廖湘玲指出，關於基隆特色火鍋店，像是網友投票排行前段的「罌粟花火鍋」，套餐前菜會附上蒟蒻，沾上醬油口感即如生魚片；「陞豪火鍋」除了以甘蔗鍋底聞名外，菜盤更是選用基隆在地特有的食材如吉古拉、蛋腸、海菜等；「芳鄰涮涮鍋」是主打自家耕種的蔬菜，除了無農藥外，也能品嚐到不同種類的菜葉。

廖湘玲說，麻辣火鍋也很適合基隆濕冷的天氣，四川風味的「姥沙四川麻辣鍋」，是以濃厚的麻辣聞名，辣跟麻都能隨顧客需求追加，鴨血、豆腐無限續，還有酸菜魚火鍋，是CP值超高的麻辣火鍋。另外，具有重慶風味的「若羚珍饌重慶麻辣火鍋」以花椒的麻最為出名，並以黨蔘等中藥加入湯底，除了麻辣外還帶有濃郁的藥材香，喜歡重口味的人可以前來品嚐。

▲基隆Podcast探索美食全攻略。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市府發言人余治明（左）、「基隆海嗨」策展人廖湘玲（右）。

廖湘玲提到，基隆在地特色的火鍋料，其中蛋餃以及基隆知名的「三記魚餃」，是被許多台北的火鍋店作為烹煮的鍋物，另外「蛋腸」與「吉古拉」也極富基隆特色，對於外縣市火鍋店，較為稀有少見，也呈顯出基隆火鍋店獨特的一面。

余治明表示，據說火鍋起源在商周，將祭祀活動所使用的「鼎」放入食材再分食，就成為火鍋的起源。根據「基隆海嗨」的調查，超過千名網友票選基隆人心目中火鍋首選，毫無疑問的是由「義美火鍋」奪冠，顯現基隆人熱愛老牌石頭火鍋店的情懷，這次介紹基隆各類火鍋店家，期望能給民眾有更多樣化的選擇，讓大家外出覓食不再煩惱。

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