高雄跨年派對還有位！短褲辣妹熱舞狂歡　1100吋螢幕直播義大煙火

▲迎接2024，高雄萬豪酒店千吋巨型LED現場螢幕將直播999秒義大煙火秀。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

再過3個禮拜就要迎接跨年，想好要怎麼狂歡了嗎？高雄飯店業者紛紛推出跨年派對，像是御盟集團旗下餐酒館就推出辣妹餐廳熱舞，現場還有互動小遊戲；萬豪酒店則推出美食美酒、歌手熱唱，現場還能抽豪禮，並有1100吋巨幅螢幕直播999秒義大煙火秀。

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▲Hooters Grils 1231現身高雄 SS Bar春・宇宙星空餐酒館，晚間10點起每個整點演出。（圖／御盟集團提供）

▲《SS Bar春・宇宙星空餐酒館》宛如宇宙航站般的摩登雞尾酒吧座位區。（圖／御盟集團提供）

御盟集團旗下經營的《 SS Bar． 春．宇宙星空餐酒館》聯手知名全球連鎖美式運動餐廳「Hooters」推出歲未跨年派對，12月31日晚間10點至12點，每個整點由Hooters Girls領軍表演，將呈現經典舞蹈、呼啦圈與多樣的現場互動小遊戲，4名Hooters Girls將與現場賓客一同倒數、熱力狂放迎接新年。

▲SS Bar隱密岩洞VVIP包廂開放預訂。（圖／御盟集團提供）

業者也應景推出跨年夜限定聯名套餐，能同時品嚐得到雙品牌特色，內容包含招牌雞翅(一份3隻)搭配綠野仙蹤特調1杯，前30組特惠399元。《SS Bar ．春．宇宙星空餐酒館》12/31 跨年派對21:30開放入場，每位低消1000元，可全額折抵餐飲與飲品。

▲歌手NaNa、J.巴萘、Iris、杜牧接力開唱。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店當日也推出「樂迎新、抽豪獎」跨年倒數派對，在寬敞新穎、挑高4層樓高的萬享宴會廳舉行，現場可容納2000人同樂，並配1100吋、面寬28公尺比擬私人客機翼展的巨幅LED螢幕，將在現場同步直播999秒的義大世界煙火秀。

▲入場有機會抽到住宿券、餐飲禮券等豪禮。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪跨年派對演出陣容堅強，將由高雄知名Live House樂團領銜、與歌唱競賽衛冕20關、榮獲百萬獎金的J.巴萘、超級偶像第三名杜牧、前十強NaNa、及主持人Iris熱力全場。現場將抽出12張住宿券、休閒中心會籍券、餐飲禮券等超過20項抽獎品，總經理Tony Wong也整合人脈，加碼贊助超過30瓶佳釀紅酒，供當日的幸運兒同樂，入場早鳥優惠價1980元，將於15日截止。

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