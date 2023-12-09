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高科大表揚傑出校友　電子斜槓法律「打贏463萬國賠案」鄭瑞崙獲獎

▲知名兩岸律師鄭瑞崙成功從電子科斜槓到法律，現在更成為高科大傑出校友 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名兩岸律師鄭瑞崙成功從電子科斜槓到法律，現在更成為高科大傑出校友 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國立高雄科技大學舉行併校六週年校慶，以及高雄工專建校 60 週年校慶，海外內校友總計超過 5 千人回娘家，展現高科大 25 萬校友的凝聚力。活動當中也頒發表揚傑出校友，其中兩岸知名律師鄭瑞崙也獲殊榮。

經常來往兩岸的鄭瑞崙律師，同時擁有台灣及大陸的律師執業資格，在兩岸都設有律師事務所，目前是台灣少數提供兩岸專業法律服務之資深律師，執行律師業務期間也在大陸取得政法大學法學博士學位，常年擔任行政院陸委會台商張老師及海基會諮詢律師，長期提供台商必要的諮詢與協助。

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▲知名兩岸律師鄭瑞崙成功從電子科斜槓到法律，現在更成為高科大傑出校友 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名兩岸律師鄭瑞崙（右二）成功從電子科斜槓到法律，現在更成為高科大傑出校友 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過其實他就讀高雄科技大學前身「高雄工專」時，唸的卻是電子科，畢業之後就斜槓到了法律界，他認為讀法律可以幫助更多人，所以就選擇報考大學插班考試。當時插大比大學聯考更難考，通常名額只有1到2位，鄭瑞崙靠著比別人加倍的努力，一個沒有法律背景的南部孩子，成為輔仁大學法律系司法組兩位錄取者之一。在輔大念書時，一直維持全班前三名，大三就通過高考檢定，1999年大四剛畢業就考取律師執照，也是全班唯一的一人。

鄭瑞崙律師在2001年間開始執行律師業務，在刑法、民商法、行政訴訟法等領域歷經磨練，2008年1月成立台灣瑞瀛法律事務所，擔任所長兼主持律師。20121年取得大陸律師執業資格，鄭瑞崙說：「看好兩岸經貿往來密切，雙方也免不了會有商業糾紛，這都需要兩岸律師提供協助，於是通過大陸司法考試，並在北京泰和泰律師事務所擔任專職律師」，就是這樣的眼光，造就了他目前為台灣少數具有兩岸律師執業資格，得以提供兩岸專業法律服務之律師，在兩岸法律圈都享有盛譽。

鄭瑞崙曾經也幫來自大陸38歲錢姓男子，因為2018年8月12日來台自行車環島時行經高雄市路竹區時，慘遭路燈電擊死亡。家屬跨海要求國賠，成功協助打官司，讓高雄地院與高分院皆認為高雄市府工務局有疏失，判工務局要國賠463萬。現在能夠在國立高雄科技大學併校六週年校慶，以及高雄工專建校60週年一甲子的校慶上，榮獲傑出校友的殊榮，他說：「感謝母校惠頒傑出校友獎，也期許自己能繼續為保障人權，推動民主法治貢獻一己之力」。

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