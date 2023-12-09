　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

翁病榻「眨眼」改受益人！女兒獲3千萬　保險公司拒賠...法官打臉

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲高雄一名老翁在臨終前，以「眨眼」指示保險業務員，將要保人改成女兒，不料保險公司卻認定詐保拒賠提告。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄薛姓老翁罹患肝癌4期，在臨終前用「眨眼」的方式，授意保險業務員將要保人改成自己的女兒，並在兒子、兒媳、女兒、業務員的見證下按捺指印，女兒事後也獲得3045萬元的保單。但保險公司卻認為薛家詐保拒賠，並提告偽造文書，高雄地院審理後，認為罪證不足，判薛家家屬及保險業務員無罪，全案還可上訴。

薛姓老翁於2018年8月1日晚間入院治療，當時他意識清醒，不料病情急轉直下，同月3日上午，老翁昏迷指數只剩3-5分，意識不清，但仍對聲音有反應。薛家兒女找來徐姓保險業務，在病榻上讓老翁以蓋指印的方式簽署「受益人暨要保人資料變更申請書」，將3045萬元的保單要保人，從薛翁改成女兒，並由兒子和兒媳擔任見證人簽名。

保險公司事後認為，薛翁當時已意識不清，並沒有同意更改保險要保人，因此拒絕理賠，還指控薛翁的兒子、兒媳、女兒及徐姓保險業務員詐保，涉嫌偽造文書。

高雄地院審理時，4人都否認犯行，薛家女兒表示，因為她單身未嫁，一直在家照顧父親，父親生前就同意要將保單給她，且父親2018年7月底時，就請她聯絡當時投保的銀行理專及保險公司，對方也於8月1日早上派人到她家辦理要保人變更。保險公司人員也作證，當時到薛家探訪時，薛翁雖臥床但意識清楚，有明確表示要將要保人變更為女兒。而8月3日只是因為申請書有漏簽名，才請薛翁補簽；薛翁的主治醫師、護理師也出庭作證，3日當天薛翁對於聲音有眨眼反應，並非完全無意識。

負責辦理相關作業的徐姓保險業務則表示，老翁當時意識清楚，但因戴著呼吸器無法說話，所以她在詢問薛翁前，有告知他用眼睛眨2下為「是」，眼睛左右移動為「否」，確認薛翁意識清楚，她詢問是否要將要保人變更成女兒時，薛翁就眨了2下眼睛，接著才由兒媳幫忙在保單上按捺指印。

法院認為，綜合證人證詞及各項事證，認定沒有事證證明徐姓業務員和三名薛家家屬偽造文書，將4人全部判決無罪，全案仍可上訴。

ET快訊
樂天「最正MC」艾融出寫真！　C罩杯彈出國外粉絲都來了
獨／台中烤肉攤被瞎傳「殺狗」　老闆現身打臉：越式烤乳豬啦！
打卡給摸奶害飲料店關門！　「E奶榨汁姬」PO上空照慘了
國內爆羊隻染布氏桿菌！專家：人感染風險低「去農場、喝羊奶免驚
男臨終前「眨眼」改受益人！女兒獲3千萬　保險公司拒賠遭打臉
直擊／上野樹里淚灑記者會！爆哭「羨慕台灣溫暖」：日本看不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瘖啞婦陷網戀！6千元投資比特幣　南投警寫下18字...終阻她匯款

被客人問到煩！不玩德州撲克「改搞選舉賭盤」　新北警逮2人

獨／台中烤肉攤被網友瞎傳殺狗　老闆現身打臉：越式烤乳豬啦！

屏東恆春KTV前打群架「全因爭風吃醋」　警逮5人2罪送辦

打卡給摸奶害飲料店關門　台中「E奶榨汁姬」PO上空照被判刑

畫面曝！與公車同步交叉換道　轎車切一半挨撞…頭尾爛毀

吸毒人口年輕化！萬華分局聯手獅子會　西門商圈宣導反毒

翁病榻「眨眼」改受益人！女兒獲3千萬　保險公司拒賠...法官打臉

台3線驚險一瞬間！馬自達撞斷防撞桿衝對向　她命大急煞逃劫

快訊／北市公車連撞3車！轎車慘遭撞爛　3人受傷送醫

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

瘖啞婦陷網戀！6千元投資比特幣　南投警寫下18字...終阻她匯款

被客人問到煩！不玩德州撲克「改搞選舉賭盤」　新北警逮2人

獨／台中烤肉攤被網友瞎傳殺狗　老闆現身打臉：越式烤乳豬啦！

屏東恆春KTV前打群架「全因爭風吃醋」　警逮5人2罪送辦

打卡給摸奶害飲料店關門　台中「E奶榨汁姬」PO上空照被判刑

畫面曝！與公車同步交叉換道　轎車切一半挨撞…頭尾爛毀

吸毒人口年輕化！萬華分局聯手獅子會　西門商圈宣導反毒

翁病榻「眨眼」改受益人！女兒獲3千萬　保險公司拒賠...法官打臉

台3線驚險一瞬間！馬自達撞斷防撞桿衝對向　她命大急煞逃劫

快訊／北市公車連撞3車！轎車慘遭撞爛　3人受傷送醫

瘖啞婦陷網戀！6千元投資比特幣　南投警寫下18字...終阻她匯款

伍祐城先發搶勝　郭李建夫與洪總溝通過動作調整　

東航再出包！乘客拍下「高空放油」　機長廣播道歉：機械故障

被客人問到煩！不玩德州撲克「改搞選舉賭盤」　新北警逮2人

3寶媽愛美改嫁整形醫　卻慘死老公刀下！進廠維修「心臟驟停」

爸爸無法再健步如飛　「最正MC」艾融難過哭了

垃圾時間操主將　主控意外受傷！尼克主帥：不後悔調度

皮膚蠟黃有救嗎？8個原因＋NG飲食習慣快改掉　日常保養還原冷白皮

南紡董座飲水思源　頒發787萬元慰問金回饋故里

中華戰菲律賓打線大風吹　郭李建夫透露改棒序用意

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

社會熱門新聞

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

高雄豪宅區驚傳命案！女倒臥路邊身亡

國光女神淪詐騙車手！　粉專名稱超諷刺

人妻攜幼女同床小王「隔木板激戰」　目睹至少十幾次

台南轎車自撞路樹翻覆起火　駕駛噴飛慘死

建築工人屁股遭鋼筋刺穿　6樓吊掛送醫

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

快訊／25刀砍死芭樂公主　前男友、小弟收押禁見

身分曝！2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬

買iPhone公務機送妻女！嘉市前交通處長遭起訴

人夫開完房續攤車震　小三告狀正宮

即／北市公車連撞3車　3人受傷送醫

更多熱門

相關新聞

高科大表揚傑出校友　電子斜槓法律...鄭瑞崙獲獎

高科大表揚傑出校友　電子斜槓法律...鄭瑞崙獲獎

國立高雄科技大學舉行併校六週年校慶，以及高雄工專建校 60 週年校慶，海外內校友總計超過 5 千人回娘家，展現高科大 25 萬校友的凝聚力。活動當中也頒發表揚傑出校友，其中兩岸知名律師鄭瑞崙也獲殊榮。

OPEN！大氣球遊行今日高雄起飛

OPEN！大氣球遊行今日高雄起飛

高雄男酒駕載妻兒　拒盤查逃逸下場慘

高雄男酒駕載妻兒　拒盤查逃逸下場慘

旗山香蕉送往橘高校　橘色惡魔嗨喊：高雄見

旗山香蕉送往橘高校　橘色惡魔嗨喊：高雄見

高雄豪宅區驚傳命案！女倒臥路邊身亡

高雄豪宅區驚傳命案！女倒臥路邊身亡

關鍵字：

保險受益人老翁高雄

讀者迴響

熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面