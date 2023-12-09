翁病榻「眨眼」改受益人！女兒獲3千萬　保險公司拒賠...法官打臉

▲高雄一名老翁在臨終前，以「眨眼」指示保險業務員，將要保人改成女兒，不料保險公司卻認定詐保拒賠提告。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄薛姓老翁罹患肝癌4期，在臨終前用「眨眼」的方式，授意保險業務員將要保人改成自己的女兒，並在兒子、兒媳、女兒、業務員的見證下按捺指印，女兒事後也獲得3045萬元的保單。但保險公司卻認為薛家詐保拒賠，並提告偽造文書，高雄地院審理後，認為罪證不足，判薛家家屬及保險業務員無罪，全案還可上訴。

薛姓老翁於2018年8月1日晚間入院治療，當時他意識清醒，不料病情急轉直下，同月3日上午，老翁昏迷指數只剩3-5分，意識不清，但仍對聲音有反應。薛家兒女找來徐姓保險業務，在病榻上讓老翁以蓋指印的方式簽署「受益人暨要保人資料變更申請書」，將3045萬元的保單要保人，從薛翁改成女兒，並由兒子和兒媳擔任見證人簽名。

保險公司事後認為，薛翁當時已意識不清，並沒有同意更改保險要保人，因此拒絕理賠，還指控薛翁的兒子、兒媳、女兒及徐姓保險業務員詐保，涉嫌偽造文書。

高雄地院審理時，4人都否認犯行，薛家女兒表示，因為她單身未嫁，一直在家照顧父親，父親生前就同意要將保單給她，且父親2018年7月底時，就請她聯絡當時投保的銀行理專及保險公司，對方也於8月1日早上派人到她家辦理要保人變更。保險公司人員也作證，當時到薛家探訪時，薛翁雖臥床但意識清楚，有明確表示要將要保人變更為女兒。而8月3日只是因為申請書有漏簽名，才請薛翁補簽；薛翁的主治醫師、護理師也出庭作證，3日當天薛翁對於聲音有眨眼反應，並非完全無意識。

負責辦理相關作業的徐姓保險業務則表示，老翁當時意識清楚，但因戴著呼吸器無法說話，所以她在詢問薛翁前，有告知他用眼睛眨2下為「是」，眼睛左右移動為「否」，確認薛翁意識清楚，她詢問是否要將要保人變更成女兒時，薛翁就眨了2下眼睛，接著才由兒媳幫忙在保單上按捺指印。

法院認為，綜合證人證詞及各項事證，認定沒有事證證明徐姓業務員和三名薛家家屬偽造文書，將4人全部判決無罪，全案仍可上訴。