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OPEN！大氣球遊行今日高雄起飛　18顆人氣IP+18組落地氣球齊登場

▲▼「2023 OPEN！氣球大遊行」12月9日下午2點將在高雄時代大道登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「2023 OPEN！氣球大遊行」今日下午2點將在高雄時代大道登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

亞洲最大、全台唯一的「OPEN！大氣球遊行」，今(9日)下午2點將在高雄夢時代購物中心前時代大道熱鬧登場，今年規劃18顆人氣IP大氣球與18組落地氣球，晚間主舞台更有歌手、表演團體輪番上陣，整日精彩活動不間斷。

觀光局長高閔琳表示，「OPEN！大氣球遊行」每年舉辦都帶給大小朋友許多歡笑，今年適逢OPEN將18歲，除規劃18顆人氣IP大氣球、18組落地氣球，包括大家熟悉的OPEN！家族成員、米飛兔、史奴比與查理布朗等人氣角色都將現身大遊行，而高雄觀光代言人、城市吉祥物「高雄熊」也將首次參加大氣球遊行。觀光局也特別提供4000顆高雄熊小氣球，在下午遊行現場發送給現場民眾。

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▲▼「2023 OPEN！氣球大遊行」12月9日下午2點將在高雄時代大道登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼多組可愛動漫人氣IP人偶將在活動與大家見面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「2023 OPEN！氣球大遊行」12月9日下午2點將在高雄時代大道登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

除大氣球遊行，今年現場更邀請許多表演舞蹈團隊，包括活動雙代言人「AcQUA源少年」與唱跳男團B.T.O.D feat.梁舒涵等，將於9日晚間在主舞台輪番接力演出。

▲今日大氣球遊行於時代大道登場。（圖／高雄市交通局提供）

▲時代大道交通管制規劃。（圖／高雄市交通局提供）

因應今日OPEN！大遊行、明日橘色惡魔連日登場，時代大道全線即日起至11日深夜啟動交通管制，周邊時代大道、中華五路等路段因應遊行及表演需要啟動交通管制，禁止車輛進入。

交通局建議，民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運並將加密班距、減少民眾候車時間；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務，但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒大家搭乘捷運、步行前往會場，快速又方便。

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