美食旅遊新玩法！玩高雄大啖新鮮牛火鍋　異業合作帶動千萬產值

▲旅行社與牛火鍋店合作推出美食旅遊專案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣人愛吃鍋，尤其新鮮產地直送的現宰牛肉，更是能打動許多南部人的味蕾。就有旅行社與高雄溫體牛火鍋業者合作，將火鍋美食體驗融入旅遊套餐，不僅替高雄帶來更多海外觀光客，也預計替業者帶來180萬的營收，更能帶動高雄觀光業千萬元產值。

飛行家旅行社董事長黃淑霞表示，公司是代理觀光署的觀光巴士業者，全台灣有88條行程，2至4人就成行，說走就走。她在20多年前獨自創業，看見年輕人創業不簡單，她看好高雄旅遊會蓬勃發展，因此這次和高雄在地業者合作，購入1800套的溫體牛火鍋「飛牛套券」，並整合入旅遊套餐，希望透過觀巴、高鐵假期為旅客融入獨特的美食旅遊體驗。

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▲觀光局副局長孫春良見證簽約，期待此合作為高雄帶來更多觀光客。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市觀光局副局長孫春良表示，這次合作獲得觀光署整合的觀光巴士業者支持，願意優先推廣高雄作為旅遊目的地，將觀光客往高雄送，雙方合作顯示了飛行家旅行社與牛博肆溫體牛火鍋之間合作的潛力，期待高雄火鍋能透過在海外很有行銷能力的飛行家旅行社，為高雄帶來更多海外觀光客，必能為高雄的旅遊與美食文化注入新活力，進一步促進高雄旅遊經濟。

今年29歲的牛博肆溫體牛火鍋店長林千畬，是高雄漢王洲際飯店總裁林富男的二兒子，現為廈門大學、高科大雙博士生，因對美食的執著，於疫情後向銀行貸款300萬自立開店。

林千畬說，他每天早上都會親自到菜市場採買食材，並由台南牛肉業者直送新鮮溫體牛，這次與旅行社合作，他將提供獨特雙湯頭溫體牛火鍋套餐與優惠，以回饋到訪的旅客。他預計，這項合作可以帶來180萬營收，並且有望為高雄帶來千萬元產值。