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2024台南市耶誕跨年第二場　善糖甜蜜童樂會萬人同歡

▲2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動，不少家長帶小朋友開心觀賞小青蛙劇團「金斧頭銀斧頭」演出，市長黃偉哲也親臨現場發送糖果和小禮物，引起大小朋友爭相索取，氣氛相當熱鬧溫馨。

▲2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，歡迎大家參與台南好Young耶誕跨年第二場親子活動，善糖園區適合大朋友帶小朋友來放電，尤其劇團演出相當精彩，值得大家流連忘返，市府團隊未來也將努力提供親子優質同樂休憩環境。今年耶誕跨年系列活動除兩場親子活動外，接下來還會有3場大型演唱會，分別是12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，12月31日這天新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西側廣場同步辦理跨年晚會，首波藝人卡司將於12/11公布，卡司相當堅強，請大家拭目以待。

▲2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲強調，明年台南將迎接台南400盛會，眾多日本友誼城市將來台南共襄盛舉，市府正積極邀請國外流行教主出席台南跨年系列活動，到時還有金曲歌王、金曲天后以及華語天王來台南表演，陪大家跨年，精彩可期，邀請各地朋友來趟台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。

▲2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日親子活動還邀請小朋友最喜愛的小丑呀咪到場同歡，巧手製作的千變萬化氣球相當受歡迎。小青蛙劇團演出以家喻戶曉故事改編的布偶劇-「金斧頭銀斧頭」，更讓小朋友看得目不轉睛。現場還有手作羊毛氈皂活動，提供大朋友陪伴小朋友一起手做，完成自己喜愛的模樣，堪稱耶誕節送給家人最佳禮物。

▲2024台南耶誕跨年系列活動--善糖甜蜜童樂會，9日在善化區善糖文化園區熱鬧登場，現場吸引約1萬人次民眾參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位新聞處提醒，來台南參加耶誕、跨年活動，還可以參加台南購物節，只要消費滿百發票登錄購物節就有機會參加抽獎，歡迎各地朋友一起來台南歡度耶誕、跨年倒數，迎接台南400。

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