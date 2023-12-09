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台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友貼出LINE好友列表，發現對方根本是藥廠業務。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

推特「白袍下NTR-Dr.洛」自稱是台南男醫師，因在社群上貼出多張病人下體、院內女子走光照引發抨擊，網友憤怒肉搜起底。有女網友就發現，男子頭貼很像她看過的一個人，一查發現，男子正是她接觸過的一位醫療儀器業務員，「根本不是醫生！」還有專業網友狂揪Dr.洛「救人日常」破綻，「電視看太多的幻想文」。

事件在Dcard掀起議論，許多人紛紛留言怒起底男子，就有一位成功大學畢業的女網友表示，這位男醫師的頭貼，感覺很像她看過的一個人，便用對方的推特名字在LINE上搜尋好友，結果驚呆發現，「是以前在成大讀書的時候有接觸的業務！根本不是醫生！」

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女網友透露，男子會在各大醫院出現，是因為要跑業務推銷儀器，「然後的確有時候跟醫生有業務合作，是需要進手術室在旁邊看醫生手術。」文末還貼出男子對鏡自拍照，「體態吻合！」

另外，一名中國醫藥大學醫學系網友則留言，「我來分析一下為什麼不是神出來的那位醫師，甚至不是醫師」，先是貼出「Dr.洛」2022年的一則貼文。男子聲稱自己24小時總值住院值班，去支援心導管室的工作，留言網友就點破，「緊急心導管那張2022年還是總值，不可能現在就主任，而且心導管室絕對不會有感染科去支援這種事，醫院護理師都固定病房固定科別了，連掃地阿姨都固定了，絕對不會有感染科出現在心臟內科這種事，絕對不可能。再來那個視角是局外人視角，一個真的主治醫師是不會在那種路人視角的。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲中國醫藥大學網友點出男子發文不合理處。（圖／翻攝自Dcard）

再來，「Dr.洛」另一篇貼文表示，「凌晨值班廣播999，果然這種時候就跟洗車就會下雨一樣」、「拎著聽診器跑往內科走廊，迅速檢視患者生命徵象，回過神才發現是老師，一路壓到急診」。這篇貼文也被反駁，「有醫療背景的看看這段就知道不合理到極點，哪個主治級的需要衝第一線搶壓胸？值班時，絕對是那一層樓住院醫師直接被nurse喊去到現場，同時通報廣播，醫師衝去的路上，甚至到現場已經在急救，才聽到院內廣播999，call其他人過來。」

他也忍不住吐槽，「還有熟人住哪一床絕對都知道，最好是有壓到一半才發現是老師，還有交班擊掌這種drama事咧，擊掌幹嘛？是在打摔角換人上場嗎？而且IHCA一路壓到急診幹嘛？都是就地壓胸，心跳恢復送ICU，最好有那種IHCA還一邊壓胸一邊推到急診，是當霍爾移動城堡嗎？那壓胸心跳沒回來不就一邊壓一邊搭電梯下B4太平間？這絕對是電視看太多的幻想文。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友分析男子不可能是醫師。（圖／翻攝自Dcard）

另外，台南市警方表示，有關網傳台南某醫師涉嫌偷拍男女病患照片發推特案，已由醫院代表及醫師於8日晚上至分局派出所報案，後續由分局展開調查。而該推特帳號目前已經關閉。

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