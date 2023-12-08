台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」　共創400％體驗

▲「台南400」形象影片，結合歷史縱深、時間刻度、文化內容及數位科技，帶領市民一同品味古今400年的城市風華與演變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府7日舉行台南400啟動記者會，「台南400」形象影片首次重磅公開！在僅僅1分鐘的影片中，結合歷史縱深、時間刻度、文化內容及數位科技，帶領市民一同品味古今400年的城市風華與演變，以「今昔•驚喜」穿越時光隧道，來一趟台南的歷史之旅。

台南400以「一起台南•世界交陪」為核心精神，透過城市400年來文化堆積所建構的城市樣貌，邀請市民穿梭其間，共同詮釋解讀台南400。

透過導演的視角及鏡頭的轉換，我們藉由形象影片體驗了台南的日與夜。從七股鹽田的晨曦與夜晚時在鹽田中舞動的舞者，美麗的光影變換，捕捉台南在不斷在新和舊之間交融與自我再生，更呈現出這座城市獨特的空氣感。導演以獨特的視覺想像，例如人造光展現台南的體質，照耀這座充滿文化底蘊又能溫柔地對應時代的城市；光門則象徵城市跨越時空來回的想像。

從鹽田到水仙宮再到東菜市，鏡頭內外的當地居民，凸顯台南人的熱情與活力，透過市井百態和生活細節，傳遞出這座城市獨有的人情味。影片鏡頭的巧妙切換，在屹立百年的南門甕城中有現代音樂的呈現，台南的過去與現在完美結合，每個畫面都再再展現這座城市的百變風貌與台南400將有的豐富層次。台南市長黃偉哲表示，「一起台南，世界交陪！Tainan, where you belong.」不僅是口號，更是對2024重要時刻的宣示。

這支影片不僅僅是對台南土地的致敬，更是一趟充滿歷史、在地能量與未來想像的奇幻之旅。透過光束的穿梭，我們可以一同體驗台南這座城市在400年來文化與歷史的不斷相遇、碰撞、交流、共融及共榮，也期待在如此的活動中，大家甚至能夠超越台南400的活動本身，發揮百分之400的感性、獲得百分之400的體驗。

台南400系列行動已在7日，以敲響祈福鐘的方式正式啟動，2024年除有2月台灣燈會「龍躍台南」、3月台灣國際蘭展、8月台灣文化創意博覽會到10月台灣設計展等大型活動串聯1整年，中間更有無數精彩安排，讓每一位來到台南的旅客，可以在街巷中體驗歷史、在美食裡感受文化、在行走間成為台南。歡迎全民「一起台南，世界交陪」。精彩資訊陸續公開中，敬請鎖定「台南400官網」（https://tainan-400.tw/）。