政論節目台南開講！標題「黑金復辟」　李全教：講一次告一次！

▲台南市第四選區的無黨籍立委候選人李全教指出，政論節目台南戶外開講，是衝著他而來，李全教強調「講一次告一次」。（圖／李全教提供，下同）

記者林東良／台南報導

政論節目台南戶外開講，宣傳的文案寫著「黑金復辟、黑金疑雲」，引發第四選區的無黨籍立委參選人李全教不滿，李全教8日指出，這明顯是衝著他而來，並強調「講一次告一次」！

台南市立委候選人李全教指出，三立電視台政論節目「鄭知道了」，搭配深綠的知名主持人鄭弘儀，面對賴清德在台南兵敗如山倒的情況，將大張旗鼓，到台南第四選區的永康武龍宮前辦理豪華的戶外開講，宣傳的文案上更是大辣辣的寫上「黑金復辟、黑金疑雲」等似是而非的免責標題，同為第四選區的無黨籍候選人李全教將會依照事實進行提告，不能讓特定綠色媒體造謠、惡意抹黑、洗腦鄉親。

李全教說，在宣傳上的題目標題是「預備性」的抹黑，就跟他當初被起訴是賄選罪，最後查無不法，變成「預備」行求賄選最的思想犯一樣，8年來新潮流每一次的選舉SOP，無中生有、媒體報導、貼上標籤，群體圍攻、認知作戰，韓國瑜、林明溱、顏寬恆乃至於自己，現在連柯文哲也不放過。

李全教表示，而這次民進黨大咖、名嘴、小丑全員到齊，到時候自己的名字肯定會比謝龍介、侯友宜提到的次數還多，如有錯誤引導、抹黑意圖使他人不當選的作為，講一次告一次，選舉或許是一時，但人格的清白不容許抹黑。

李全教進一步表示，近期面對完全執政的民進黨，辛苦的不是資源懸殊不對等，而是被真正的黑金集團抹黑成黑金才令人感到噁心，也奉勸將上台的名嘴們管好自己的嘴，電視、直播都會留下紀錄，不要為了賴清德、林宜瑾的選舉而違背良心。