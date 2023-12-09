台南勞局職場大小事　分享利己利他斜槓新生活觀念

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，由文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到了文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。

葉博士是長榮大學經營管理研究所博士，從學士到博士，他的求學過程長達14年，一共拿到社工、幼保及文學等3個不同領域的大學學位，除博士班之外，其餘都是夜間部半工半讀完成，一路念到現在已40多歲，但學習的腳步還在持續的進行當中；他跨領域專業的學習經驗有如一本精彩的小說，值得大家一同來細探與領會。

葉政忠博士現在除擔任文化創意部落工作室負責人外，也是大學兼任助理教授、衛生福利部高階合格宣講師、台南市南區明德社區發展協會顧問、永康社區大學主任等多重身分，經歷十分豐富；他在課堂中分享個人在創業經驗中如何跨出單槓人生，並闡述跨領域學習在現今社會的重要性。他以自身經營社區發展的經驗為例，他認為，社區營造不只需要活動設計上的單一項專業而已，透過跨領域專業的整合，來強化居民參與的深度與廣度更是不可或缺；其於課堂中分享文化創意部落工作室舉辦的彩繪眷村活動，因為社區居民及志工的熱心參與，活動加入了人情的溫暖，讓許多專業變得更不一樣，活動成效也更好、更具意義。

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長以「希望家園」為臺南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，從2019年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，2024年度將持續進行辦理，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。