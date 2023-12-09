　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞局職場大小事　分享利己利他斜槓新生活觀念

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，由文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，由文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到了文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，由文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉博士是長榮大學經營管理研究所博士，從學士到博士，他的求學過程長達14年，一共拿到社工、幼保及文學等3個不同領域的大學學位，除博士班之外，其餘都是夜間部半工半讀完成，一路念到現在已40多歲，但學習的腳步還在持續的進行當中；他跨領域專業的學習經驗有如一本精彩的小說，值得大家一同來細探與領會。

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，由文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉政忠博士現在除擔任文化創意部落工作室負責人外，也是大學兼任助理教授、衛生福利部高階合格宣講師、台南市南區明德社區發展協會顧問、永康社區大學主任等多重身分，經歷十分豐富；他在課堂中分享個人在創業經驗中如何跨出單槓人生，並闡述跨領域學習在現今社會的重要性。他以自身經營社區發展的經驗為例，他認為，社區營造不只需要活動設計上的單一項專業而已，透過跨領域專業的整合，來強化居民參與的深度與廣度更是不可或缺；其於課堂中分享文化創意部落工作室舉辦的彩繪眷村活動，因為社區居民及志工的熱心參與，活動加入了人情的溫暖，讓許多專業變得更不一樣，活動成效也更好、更具意義。

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，由文化創意部落執行長、永康社區大學主任葉政忠博士分享「斜槓新生活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長以「希望家園」為臺南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，從2019年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，2024年度將持續進行辦理，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。

ET快訊
羽生結弦結婚105天「要付天價贍養費」！　驚人數字曝
9種電器「不要插延長線」！　早晚釀火災
野生峮峮「0偽裝逛寶可夢中心」穿超辣！胸上全光露白肌
五月天為何遭追殺？　陸媒爆「假唱調查結果」：恐無解
賴清德點3立委「五五波」應該贏下來　肯定1現任藍委「正派」
歡樂耶誕城女遭偷拍！　29歲男「腳一直伸過來」
不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞局職場大小事　分享利己利他斜槓新生活觀念

桃園立委選戰　牛煦庭「公民小夜市」、鄭運鵬「鵬鵬問政」拚場

超接地氣！桃園捷運青線計畫啟動　捷運局步行13公里現勘

埔榮康芯家園推麻將復健術　住民每天自動集合還約定輸家才藝表演

桃園力推東南亞友善觀光　導入「旅宿新住民培力」

2023桃園市閩南語說故事比賽　27名學生獲獎12／8頒獎

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」　共創400％體驗

針對台南竹溪出現死魚　水利局：水質無問題應是溫差過大

慈惠堂聯合護國消災祈福法會　劉和然參拜祈福國泰民安

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

台南勞局職場大小事　分享利己利他斜槓新生活觀念

桃園立委選戰　牛煦庭「公民小夜市」、鄭運鵬「鵬鵬問政」拚場

超接地氣！桃園捷運青線計畫啟動　捷運局步行13公里現勘

埔榮康芯家園推麻將復健術　住民每天自動集合還約定輸家才藝表演

桃園力推東南亞友善觀光　導入「旅宿新住民培力」

2023桃園市閩南語說故事比賽　27名學生獲獎12／8頒獎

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」　共創400％體驗

針對台南竹溪出現死魚　水利局：水質無問題應是溫差過大

慈惠堂聯合護國消災祈福法會　劉和然參拜祈福國泰民安

基隆3區績優鄰長表揚　謝國樑頒獎牌致賀

騎車搞破壞10年來首例！　2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬...身分曝光

小S大女兒被長輩說「老二比較漂亮」！心碎緊抱娃娃　她怒罵：口無遮攔

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

中信兄弟宣布網羅陳俊秀　後天公布黃衫背號、合約條件

加路蘭風景區驚見大量油汙染礁石　疑船隻偷排廢油...宜花東全中

繼預售屋後　板橋2「捷運宅」成交單價也上100萬元

一睹「返老還童」福伯風采！《印第安納瓊斯：命運輪盤》全系列5部曲Disney+熱播中

彰化老宅咖啡廳！「1＋1＋1濃縮咖啡」山丘磅蛋糕、中式糕點必吃

大讚王鴻薇「國會俠女」！　盧秀燕：不畏惡勢力、敢得罪人

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

桃園立委選戰　牛煦庭、鄭運鵬蘆竹拚場

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

南投立委候選人蔡銘軒、馬文君互咬住宅違建

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

政論節目開講「黑金復辟」　李全教提言提告

台南竹溪出現死魚應是溫差過大

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

桃園捷運局步行13公里　現勘捷運青線

埔榮康芯家園推麻將復健術　輸家須才藝表演

桃園力推東南亞友善觀光　導入新住民培力

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

2023桃園市閩南語說故事比賽　8日頒獎

慈惠堂護國消災祈福法會　劉和然參拜祈福國泰民安

警銀連線拆穿假投資

更多熱門

相關新聞

業務裝台南醫師！貼文超多破綻：絕對幻想文

業務裝台南醫師！貼文超多破綻：絕對幻想文

推特「白袍下NTR-Dr.洛」自稱是台南男醫師，因在社群上貼出多張病人下體、院內女子走光照引發抨擊，網友憤怒肉搜起底。有女網友就發現，男子頭貼很像她看過的一個人，一查發現，男子正是她接觸過的一位醫療儀器業務員，「根本不是醫生！」還有專業網友狂揪Dr.洛「救人日常」破綻，「電視看太多的幻想文」。

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南竹溪出現死魚應是溫差過大

台南竹溪出現死魚應是溫差過大

政論節目開講「黑金復辟」　李全教提言提告

政論節目開講「黑金復辟」　李全教提言提告

2024台南市耶誕跨年親子活動

2024台南市耶誕跨年親子活動

關鍵字：

台南職場斜槓

讀者迴響

熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

中華隊明勝菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面