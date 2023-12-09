立委激戰／中正萬華三腳督　吳沛憶獲大咖力挺、鍾小平拼非綠選票最大化

▲台北市中正萬華立委選舉三咖督，吳沛憶、鍾小平、于美人3人要爭出線。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

2024立委選舉倒數35天，選戰也日趨白熱化。台北市第5選區中正萬華在現任立委林昶佐宣布不連任後，呈現民進黨吳沛憶、國民黨鍾小平以及無黨籍于美人三強鼎立局面。此區被民進黨視為指標戰區，黨內大咖輪番站台、強力輔選吳沛憶。而鍾小平部分，自評此區選民結構藍略大於藍，目前可以拿下7成國民黨支持者的票，但這樣還是很危險，不過他認為還有成長空間。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴陪同吳沛憶品嘗青草茶。（圖／記者林敬旻攝）



力抗國民黨 民進黨大咖強力輔選挺吳沛憶

據悉，面對國民黨在台北市喊出「八仙過海」，中正萬華一區被視為指標戰區之一，為鞏固吳沛憶選情，民進黨強力輔選，除了由在地市議員陪同掃市場、舉辦施政願景座談會，光是12月1日至今一個多禮拜內，總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌等綠營大咖都分別前往中正萬華，為吳沛憶拉抬聲勢。

賴清德不僅於12月4日陪同吳沛憶赴艋舺青山宮參香祈福，也造訪萬華在地餐廳享用異國料理，拍攝「賴在一起挺台灣」網路節目；蕭美琴則是在12月6日陪同吳沛憶體驗在地美食；蔡英文也在12月8日與吳沛憶一同至古亭南福宮參香祈福，力讚吳沛憶「年輕有為」；12月9日晚間，市議員劉耀仁為吳沛憶舉辦「關鍵憶擊」施政願景座談會，蘇貞昌也將現身，力挺吳沛憶。

面對倒數1個多月就要投票，吳沛憶受訪透露，中正萬華是全台參選人數最多的激戰區，她在最後階段將加強訴求集中選票，不敢鬆懈。她談及，雖然民進黨在中正區組織基礎較國民黨弱，但2020年蔡英文的得票仍然可以勝過代表國民黨參選總統的韓國瑜，這證明了好的候選人可以突破既有的政治板塊，盼持續加強空戰，例如接下來將會發表吳沛憶從學運走向政壇的紀錄片，紀錄了自己從青澀到成熟歷練、犀利問政的身影，希望告訴選民自己不只年輕，更是中正萬華「對的人」。

對於其他兩位主要對手，吳沛憶提到，如果比較在議會的表現，自己絕對遠遠勝過鍾小平，她是中正萬華區主提案最多的議員，對比過去5年鍾小平沒有自己寫過任何一個提案，此外，自己部門質詢率也維持在100％，反觀鍾小平曾有3個會期質詢率掛0，「鍾小平整天打混，當議員就不去開會，當立委也不會做事」。

至於于美人，吳沛憶說，她從幕僚出身、擁有民代的歷練，具有可受信任的專業能力，能解決問題、會解決問題，對中正萬華更有深厚的情感，提出打造國家級藝文廊帶、萬大線周遭街區經濟等計畫，要用問政經驗帶給中正萬華新未來。

▲盧秀燕、趙少康、朱立倫出席鍾小平聯合競總成立大會。（圖／記者宋良義攝）



藍結構穩、集結非綠選票 鍾小平有信心支持度爬升

而鍾小平受訪時表示，從參選至今的民調觀察，趨勢都呈現微幅領先的態勢，會審慎樂觀面對選戰。鍾分析，吳沛憶拿了80％民進黨的票，于美人則拿了8%民進黨；而他本身則拿了70%國民黨的選票，雖然評估于美人可能會拿15%國民黨的票，但這部分也是他積極要搶回來的。

鍾小平坦言，國民黨的票他還拿不夠多，也就是內部整合還可以再強化，但這樣也代表支持度還有成長空間，反觀吳沛憶拿幾乎拿完了民進黨所有的票，很難再有成長空間。

鍾小平說，中正萬華區選民結構藍大於綠，目前他的票源雖分散但成長空間大，屆時選民若發現于美人不會贏、棄保啟動後，要從于那邊拿回10％上下的國民黨票很容易。鍾還說，于美人背後還有少部分民眾黨的選票，也是他要爭取的票源之一。

民眾黨選務人士指出，于美人都是由前台北市副市長、現為不分區立委提名人的黃珊珊單線處理，以往黃珊珊都會要求其他立委參選人喊出「政黨票投民眾黨」、「支持柯文哲」等「通關密語」，但黃卻沒特別要求于。

該人士觀察，即便于美人表面上和民眾黨的維持良好關係，但實際上柯文哲也和于沒有特別互動。至於鍾小平想爭取民眾黨的選票，該人士直言，「民眾黨的票不會給鍾小平」，鍾不會是支持對象，就算民眾黨跟于鬧翻，戰略上也沒有必要支持鍾。