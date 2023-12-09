鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

▲鍾小平擊破「萬華是破口」木板，然其中一塊卻噴向趙少康的臉，讓趙略顯驚嚇。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中正萬華立委參選人鍾小平與國民黨總統參選人侯友宜的聯合競選總部今（9日）舉辦成立大會，安排鍾以擊破木板方式，展示打擊謠言跟黑金的實力。活動過程中，由國民黨副總統參選人趙少康手持寫著「萬華是破口」、「打擊黑金」木板，而當鍾第一次出拳攻擊，裂成兩半的木板，噴向趙的臉，讓趙略顯驚嚇地閉起雙眼。

國民黨主席朱立倫、趙少康、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜9日上午替「侯友宜、鍾小平聯合競選總部成立大會」站台，其中有一個橋段，是安排鍾小平展示擊破謠言、打擊黑金的實力，因此準備了「萬華是破口」、「打擊黑金」的木板。

趙少康雙手持「萬華是破口」木板，只見鍾小平左拳一揮，木板頓時裂成兩半，其中一塊噴向趙的臉，趙略顯驚嚇地閉起雙眼，嘴吐一口氣後，雙手向上舉起，回過神來，與鍾互拍背。接著，鍾小平再擊破「打擊黑金」木板，此次趙看起已有經驗，雙手緊抓住木板， 就未再見到木板噴飛的情形。

台北市議會議長戴錫欽替鍾小平站台並致詞時，也提及萬華疫情。戴說，過去2-3年疫情期間，萬華民眾感受非常深刻，當萬華民眾受委屈、被汙衊，甚至成為所謂民進黨口中防疫破口的時候，就是因為上次選錯立委，所以沒有人替萬華人發聲。

戴錫欽表示，一個萬華選出的立委，居然不敢為萬華居民的委屈，大聲說出來、大聲澄清，甚至跟民進黨一樣來汙衊，所以一個立委非常重要。